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В центре Москвы перевернулся инкассаторский автомобиль
21 января 2018 г. | Время публикации 11:05 | Последние изменения 13:24
Рубрики: Происшествия  
 
Global Look Press
В воскресенье утром в центре Москвы после столкновения с другой машиной перевернулся инкассаторский автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. Также в Сети появилась видеозапись с места аварии.

"Произошло столкновение двух автомобилей вблизи дома 8 по Крымскому Валу. В результате произошедшего один автомобиль перевернулся. В результате произошедшего пострадавших нет", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Судя по видеозаписи, опубликованной одним из пользователей Instagram, инкассаторский автомобиль принадлежит "Райффайзенбанку". Обратно на колеса его поднимали при помощи специальной техники.

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