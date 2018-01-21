В центре Москвы перевернулся инкассаторский автомобиль

В воскресенье утром в центре Москвы после столкновения с другой машиной перевернулся инкассаторский автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. Также в Сети появилась видеозапись с места аварии.
"Произошло столкновение двух автомобилей вблизи дома 8 по Крымскому Валу. В результате произошедшего один автомобиль перевернулся. В результате произошедшего пострадавших нет", - сообщил сотрудник пресс-службы.
Судя по видеозаписи, опубликованной одним из пользователей Instagram, инкассаторский автомобиль принадлежит "Райффайзенбанку". Обратно на колеса его поднимали при помощи специальной техники.