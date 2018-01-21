

В центре Москвы перевернулся инкассаторский автомобиль Рубрики: Происшествия

Global Look Press



"Произошло столкновение двух автомобилей вблизи дома 8 по Крымскому Валу. В результате произошедшего один автомобиль перевернулся. В результате произошедшего пострадавших нет", - сообщил сотрудник пресс-службы.



Судя по видеозаписи, опубликованной одним из пользователей Instagram, инкассаторский автомобиль принадлежит "Райффайзенбанку". Обратно на колеса его поднимали при помощи специальной техники.



Крымский(#авария#дтп#крымскийвал#крымскиймост#воскресенье Публикация от Вован (@nivan_645) Янв 20, 2018 at 10:43 PST В воскресенье утром в центре Москвы после столкновения с другой машиной перевернулся инкассаторский автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. Также в Сети появилась видеозапись с места аварии."Произошло столкновение двух автомобилей вблизи дома 8 по Крымскому Валу. В результате произошедшего один автомобиль перевернулся. В результате произошедшего пострадавших нет", - сообщил сотрудник пресс-службы.Судя по видеозаписи, опубликованной одним из пользователей Instagram, инкассаторский автомобиль принадлежит "Райффайзенбанку". Обратно на колеса его поднимали при помощи специальной техники.



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