Митрохин призвал москвичей бороться с незаконными застройками свинчиванием заборов

Лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин призвал всех жителей Москвы, которые выступают против незаконных уплотнительных застроек, свинчивать секции строительных заборов для "демонстрации бесконечного перманентного протеста". Как отметил политик на своей странице в Facebook
, данный метод он сам применил накануне.
"И тянется рука к шуруповерту. Для борьбы с незаконными уплотнительными застройками рекомендую весьма эффективный инструмент. Я опробовал его сегодня на заборе самой одиозной в Москве точечной стройки на улице Кравченко
, 16. Одна секция забора свинчивается за одну минуту", - написал Митрохин.
По его словам, после свинчивания забора жители могут выходить на стройплощадку для проведения массового протеста, "однако даже без этого есть смысл, вооружившись шуроповертами, постоянно свинчивать".
Митрохин подчеркнул, что данное действие не является кражей чьего-то имущества, если секции забора бросать непосредственно рядом с ним. Кроме того, свинчивание шурупов не вредит имуществу, то есть не является его порчей. "Таким образом, оно не является правонарушением", - заключил политик.
Напомним, конфликт на улице Кравченко, 16 развернулся вокруг строительства "Учительского дома" на месте детской площадки другого дома. По сути, это точечная застройка. Жителями нового комплекса должны стать учителя-очередники и работники образования, занимающие общую жилую площадь не более 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Однако у местных активистов есть основания полагать, что стройка лоббируется чиновниками. Активное противостояние жителей с представителями застройщика развернулось в сентябре 2017 года.
На этой неделе конфликт вокруг строительства жилого комплекса обострился. В четверг к стройке прибыли сотрудники городских служб под охраной Росгвардии и начали менять дорожный знак "Жилая зона" на знак "Парковка запрещена". До тех пор жителям удавалось сдерживать стройку, блокируя въезд на нее своими автомобилями. Вскоре после этого последовали жесткие задержания
активистов.