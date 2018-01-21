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Московские сугробы достигли рекордной за зиму высоты
21 января 2018 г. | Время публикации 12:10 | Последние изменения 13:25
Рубрики: Погода  
 
Фото NEWSru.com
В результате снегопада, который обрушился на Москву в субботу, 20 января, в городе заметно увеличилась высота снежного покрова. Как сообщает портал "Метеоновости", по состоянию на 9 часов утра на опорной станции ВДНХ сугробы подросли до 22 сантиметров, в районе МГУ - до 23 сантиметров, в Тушино - до 17.

"Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы передает, что размер сугробов в столице к 21 января достиг рекордных за нынешнюю зиму значений. За последние сутки в городе выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 сантиметра.

Сегодня в течение дня сохранится влияние атмосферного фронта, в связи с чем снег продолжит идти, но уже не столь интенсивно. Согласно прогнозам синоптиков, прирост снежного покрова к вечеру не превысит более 1 сантиметра.
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