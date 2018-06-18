Градозащитник опубликовал запись звонка с угрозами от сотрудника мэрии Москвы

Координатор движения "Архнадзор" Андрей Новичков, рассказавший об угрозах
из мэрии после публикации засекреченных протоколов о реновации и сносах исторических зданий в Москве, выложил в своем Facebook
запись телефонного разговора с одним из предполагаемых чиновников.
"Правительство Москвы комментирует угрозы мне и коллегам из-за публикации документов Градостроительно-земельной комиссии следующим образом: "Никто не звонил, ничего не знаем". Я выкладываю фрагмент записи разговора, который изначально выкладывать не хотел из-за того, что он не полностью записался. Но пусть будет хоть что-то", - пишет градозащитник.
Собеседник Новичкова сначала представился "преданным читателем" и поинтересовался, откуда он взял опубликованные документы. После вопросов Новичкова мужчина назвался Михаилом, сотрудником департамента градостроительной политики. Он потребовал "намеками" выдать источник, передавший закрытые протоколы, и пригрозил вмешательством правоохранительных органов в случае отказа.
"Ситуация очень серьезная по вам, потому что это документы закрытые. У вас есть два варианта: либо вы просто говорите сейчас намеком, чтобы мы этого сотрудника нашли - не надо говорить ни ФИО, ни должность, ничего. Можете какие-то косвенные признаки сказать, по которым мы его сами найдем. И, скажем так, через день вы это удаляете. Либо мы это через два дня передаем в органы. Мы вас находим, и дальше вы этого сотрудника просто называете", - сказал собеседник Новичкова.
Градозащитник отказался называть источник и удалять протоколы и предложил чиновнику разбираться в ситуации через суд. Напомним, ранее на этой неделе Новичков опубликовал протоколы межведомственной Градостроительно-земельной комиссии, которые, по его словам, держались в секрете
от общественности восемь лет. Он отметил, что именно на основании этих документов в столице "уничтожены и продолжают массово уничтожаться исторические здания и зеленые насаждения, легализуется самострой и определяются стартовые площадки под скандально известную реновацию".
После этого Новичкову поступил звонок с угрозами. "Они боялись судов, поэтому эти протоколы так тщательно скрывались", - пояснил градозащитник "МБХ медиа"
. Он отметил, что в протоколах лично мэр Москвы и председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев дают "поручения определенным чиновникам, <...> например, внести поправки в федеральный закон или помочь застройщику разработать документацию для реализации проекта".
Одной из примечательных деталей в протоколах 2017−2018 годов стала информация о новой волне реновации, для которой ГЗК уже подбирает стартовые площадки. "Вероятно, они предполагали, что в какой-то момент они озвучат это москвичам, но немного в подготовленной форме, а сейчас это на них свалилось внезапно" - считает координатор "Архнадзора". Закрытые документы широко разошлись по интернет-СМИ, блогам и пабликам.