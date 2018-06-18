Градозащитник опубликовал запись звонка с угрозами от сотрудника мэрии Москвы

20 июня 2018 г. Градозащитник сообщил об угрозах после публикации секретных протоколов о сносах исторических зданий в Москве

Неизвестные требуют от активистов "Архнадзора" удалить протоколы ГЗК, опубликованные на сайте, а также сообщить данные человека, предоставившего их. Звонки поступают с телефонов департамента градостроительной политики.