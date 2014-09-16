Кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР стал Михаил Дегтярев, предлагавший побелить Кремль и признать Москву курортом

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы от политической партии ЛДПР. Об этом сообщил ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Дегтярев Михаил Владимирович, 1981 года рождения, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, выдвинут московским отделением ЛДПР", - сказал Реут. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на конференции, отметил, что Москва - "самый богатый, самый культурный город, способный организовать мероприятия любого масштаба", а мэр Москвы по своему статусу "соответствует председателю правительства России".
Представляя Дегтярева, Жириновский подчеркнул, что кандидат получил хорошее образование, он мастер спорта по фехтованию и отец троих сыновей. "Это человек, который соответствует самым высоким требованием сегодня, мы будем все помогать ему, в том числе и я", - сказал лидер ЛДПР.
Сам Дегтярев отметил, что победить на выборах мэра будет очень сложно, но пообещал, что "все будет всерьез" и он будет бороться за высокий результат. "Лично я считаю своей главной задачей на выборах показать высокий класс политической игры", - сказал он. Среди пунктов своей предвыборной программы Дегтярев назвал борьбу с преступностью и развитие туризма.
Ранее Дегтярев принял участие во встрече муниципальных депутатов
с кандидатами в мэры Москвы, в ходе которой некоторые из депутатов отдали свои подписи в поддержку выдвиженцев. Количество голосов за одного кандидата варьируется от 5 до 13. Наибольшее количество голосов пока получили выдвинутый от "Справедливой России" Илья Свиридов, самовыдвиженец Антон Красовский и кандидат от московского отделения КПРФ Вадим Кумин. Сколько набрал не подавший на тот момент документы Дегтярев, не сообщается.
Напомним, на выборах в 2013 году Дегтярев также баллотировался на пост столичного градоначальника, набрав 2,86% голосов и заняв пятое место из шести. В целом депутат известен своими эксцентричными заявлениями: так, в мае он обратился в правительство с тем, чтобы инициировать процедуру признания Москвы городом-курортом
. По его словам, проведение Чемпионата мира в Москве лишний раз доказывает оздоровительную специализацию города, а Москва-река может стать главной природной зоной отдыха.
Он также предложил присвоить название Североамериканский тупик безымянному внутридворовому проезду рядом со зданиями посольства США и сменить почтовый адрес диппредставительства, соответственно, на "Североамериканский тупик, дом номер 1"
. Это произошло после решения американских властей переименовать площадь перед посольством России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова. В Госдуме этот жест США вызвал негодование: его расценили как вмешательство во внутренние дела России и попытку "напакостить". Впрочем, менять адрес посольства в Москве не стали.
А в 2014 году Дегтярев направил обращение в Общественную палату РФ с просьбой вынести на обсуждение общественности вопрос о возвращении Московскому Кремлю белого цвета
. Он заявил, что "возрождение белого облика Кремля станет одним из символов начала восстановления единого евразийского пространства", а также "будет символизировать приоритет норм морали и нравственности в повседневной жизни наших граждан и правителей в противовес моральному упадку в странах западной цивилизации". Эта идея также не нашла понимания среди общественников.