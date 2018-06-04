Илья Свиридов и Антон Красовский получили больше всего подписей на встрече с муниципальными депутатами

Примерно треть муниципальных депутатов, пришедших на встречу с кандидатами в мэры Москвы, отдали свои подписи в поддержку выдвиженцев. Об этом сообщил председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, слова которого приводит ТАСС.
Совет муниципальных образований Москвы провел встречу муниципальных депутатов с кандидатами на пост мэра, которые представили свои программы для того, чтобы убедить депутатов поставить за них подписи для прохождения муниципального фильтра. На встрече присутствовали около 240 муниципальных депутатов, всего в Москве более 1,5 тыс. муниципальных депутатов. Из 19 кандидатов, подавших документы на выдвижение, на встречу с депутатами пришли девять человек, а также еще не подавший документы в столичный избирком депутат Госдумы Михаил Дегтярев, выдвинутый ЛДПР.
"Приблизительно около 70 муниципальных депутатов из 240 присутствовавших на сегодняшней встрече отдали свои подписи за кандидатов. Точных итогов пока нет, но количество голосов за одного кандидата варьируется от 5 до 13. Также были кандидаты, за которых не отдан ни один голос, - Руслан Халиуллин, Игорь Суздальцев, Наталья Донцова. Наибольшее количество голосов пока получили Илья Свиридов, Антон Красовский, это пока предварительные данные, может быть, по итогам статистика изменится", - сказал Дудочкин. Также от 5 до 13 подписей собрал кандидат от московского отделения КПРФ Вадим Кумин.
"Если будет запрос от кандидатов, мы постараемся собрать встречу или даже не одну. Насколько я знаю, 3 июля - последний срок подачи документов, следующая неделя остается", - добавил Дудочкин, слова которого приводит агентство "Москва"
.
Сама же встреча, по его словам, "получилась действенной".
В начале июня главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, возглавляющий Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице, призвал Совет муниципальных образований помочь кандидатам со сбором подписей "из уважения к москвичам". В организации согласились предоставить свою площадку
для встречи мундепов с кандидатами.
В свою очередь, глава столичного отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский назвал встречу мундепов с кандидатами в мэры "компромиссным решением"
, а выборы с участием кандидатов разных политических взглядов - "более привлекательными". "Мы регулярно слышим заявления, что "Единая Россия" узурпировала власть, захватила монополию на муниципальный фильтр. Должен сказать, что мы ничего не узурпировали и ничего не захватывали, а добились признания избирателей своей постоянной и кропотливой работой", - сказал Метельский.
Он подчеркнул, что "Единая Россия" не будет оказывать никакого давления на своих муниципальных депутатов и призывать их отдавать подписи за кого-то из кандидатов, передает ТАСС. Метельский отметил, что впоследствии победитель выборов может учесть предложения кандидатов. "А от этого, в конечном счете, москвичи только выиграют" - добавил секретарь. Напомним, что каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, собрав подписи не менее 110 местных депутатов
в 110 муниципальных образованиях.