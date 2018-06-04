Илья Свиридов и Антон Красовский получили больше всего подписей на встрече с муниципальными депутатами

19 июня 2018 г. Единороссы Москвы отвергли обвинения в узурпации власти и согласились на "конкурс" за подписи между кандидатами в мэры

20 июня кандидаты в мэры смогут представить свои программы мундепам, а те смогут на месте отдать свои подписи за понравившегося кандидата. Глава столичных единороссов, ранее очень резко высказывавшийся против участия оппозиционеров в выборах, теперь заявил, что с ними интереснее.