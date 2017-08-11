Дома по столичной программе реновации будут строить на месте плоскостных гаражей

24 апреля 2018 г. Владельцы гаражей в "Шанхае" вблизи МГУ пожаловались на мародерский снос боксов

Площадку освобождают для строительства научно-технологической долины МГУ и в рамках уборки по предписанию Госинспекции. Владельцы гаражей говорят, что рабочие разграбляют гаражи и сдают их фрагменты в металлолом.