Дома по столичной программе реновации будут строить на месте плоскостных гаражей

Дома по столичной программе реновации будут активно строиться на месте плоскостных гаражей. Московские власти снесут около тысячи боксов как минимум на восьми площадках, большинство владельцев получат по 150 тысяч рублей компенсации. Эксперты поясняют, что договоры аренды могут быть расторгнуты, но размеры компенсации могут быть оспорены в судах, пишет "Коммерсант"
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За последние полгода столичные власти приняли решения возводить дома по программе реновации как минимум на восьми площадках, занятых гаражными кооперативами и автостоянками. Это следует из датированных с декабря 2017 по май 2018 года протоколов ГЗК, возглавляемой мэром Сергеем Собяниным. Так, в декабре 2017 года принято решение "освободить земельные участки" в Измайловском проезде, 5, на Зеленодольской улице, 30–32 и на 8-й улице Соколиной горы. В апреле 2018 года ГЗК вынесла аналогичные решения о 67 боксах на Клинской улице и 43 гаражах на Зеленом проспекте. Всего с декабря 2017 года в мэрии решили снести более 900 гаражей для реализации программы реновации.
При этом о нехватке свободных площадок
под новые дома говорили еще до старта программы: помимо сносимых гаражей, для целей программы реновации могут задействовать участки, где гаражи только планировали построить. Согласно протоколам Градостроительно-земельной комиссии, владельцы гаражей получат по 150 тысяч рублей независимо от местоположения. Отметим, что в объявлениях о продаже машиномест в плоскостных гаражах фигурирует средняя цена в 300–500 тысяч рублей, а сделки с проведением независимой оценки будут заключены с собственниками семи гаражей из 36 на улице Шумилова, 4. Причины такой избирательности не поясняются.
По словам юристов, гаражные кооперативы арендуют землю у Москвы, и любой участок земли может быть изъят для государственных нужд, а в случае ненадлежащего оформления земли снос боксов признается судами законным и без компенсаций. Они напоминают, что в 2011 году правительство Москвы приняло постановление 63-ПП о компенсациях владельцам гаражей
, а в августе 2017 года департамент экономполитики мэрии выпустил распоряжение о методике подобных выплат. В последнем документе говорится о компенсациях в 150 тысяч рублей владельцам сносимых металлических гаражей и 300 тысяч рублей собственникам железобетонных и кирпичных боксов.
В то же время единый размер компенсации можно оспорить в суде: теоретически владелец гаража имеет право бороться за разумную компенсацию и равнозначные условия, так как при изъятии гаража его положение ухудшается. Мэрия должна предложить ему место в ярусной парковке, приоритетное или льготное право на автостоянке. При этом сумма компенсации существенно ниже рыночной стоимости, а независимые оценщики, к которым обращаются граждане, не учитывают тот факт, что земля принадлежит городу.Также не исключено, что в этой ситуации суды встанут на сторону городских властей, поскольку постановление 63-ПП о порядке компенсаций признано незаконным не было. При этом мародерские сносы боксов без какой-либо компенсации по-прежнему продолжаются
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