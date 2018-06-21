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Столичное метро зовет работать кассирами попадающих под сокращение сотрудников ВЭБа
21 июня 2018 г. | Время публикации 18:31
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Московское метро предложило помочь с трудоустройством сотрудникам "Внешэкономбанка" (ВЭБ) в случае их сокращения, пишет РБК со ссылкой на письмо начальника службы доходов метрополитена Сергея Панюшкина, направленное директору управления подбора и адаптации персонала ВЭБа в начале июня.

В нем говорится, что столичной подземке нужны билетные кассиры на новых станциях. Описываются и преимущества такой работы: гибкий график, стабильная зарплата, бесплатный проезд на электричках в пределах Московской области. В пресс-службе метрополитена подтвердили веерную рассылку писем кадровым службам более 20 крупных компаний.

"Мы подразумевали, что сотрудники с аналогичным или схожим функционалом могли бы принять участие в подготовке к чемпионату мира и приему зарубежных гостей, устроиться на работу в ведущее транспортное предприятие столицы. У нас действительно хорошие условия труда, дружный и радеющий за свое дело коллектив", - пояснили в подземке.

В начале июня СМИ сообщили, что ВЭБ сократит численность сотрудников вдвое и избавится от парка служебных автомобилей для улучшения финансовых показателей. По подсчетам издания "Открытые медиа", средняя зарплата в госкорпорации составляет около 330 тысяч рублей, впрочем, ВЭБ не указывает в открытых источниках конкретные суммы.

В апреле 2017 года бывший руководитель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков говорил, что в Сбербанке средняя зарплата "намного выше", а в конце того же года сказал в интервью "Ведомостям", что зарплаты в ВЭБе "ниже рынка". Метро же размер зарплат не скрывает: при сменном графике работы (3/1 и 2/2) билетный кассир со знанием английского языка получает 33 тысячи рублей, обычный кассир - 28 тысяч рублей.
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