Столичное метро зовет работать кассирами попадающих под сокращение сотрудников ВЭБа

Московское метро предложило помочь с трудоустройством сотрудникам "Внешэкономбанка" (ВЭБ) в случае их сокращения
, пишет РБК
со ссылкой на письмо начальника службы доходов метрополитена Сергея Панюшкина, направленное директору управления подбора и адаптации персонала ВЭБа в начале июня.
В нем говорится, что столичной подземке нужны билетные кассиры на новых станциях. Описываются и преимущества такой работы: гибкий график, стабильная зарплата, бесплатный проезд на электричках в пределах Московской области. В пресс-службе метрополитена подтвердили веерную рассылку писем кадровым службам более 20 крупных компаний.
"Мы подразумевали, что сотрудники с аналогичным или схожим функционалом могли бы принять участие в подготовке к чемпионату мира и приему зарубежных гостей, устроиться на работу в ведущее транспортное предприятие столицы. У нас действительно хорошие условия труда, дружный и радеющий за свое дело коллектив", - пояснили в подземке.
В начале июня СМИ сообщили, что ВЭБ сократит численность сотрудников вдвое и избавится от парка служебных автомобилей для улучшения финансовых показателей. По подсчетам издания "Открытые медиа"
, средняя зарплата в госкорпорации составляет около 330 тысяч рублей, впрочем, ВЭБ не указывает в открытых источниках конкретные суммы.
В апреле 2017 года бывший руководитель "Внешэкономбанка" Сергей Горьков говорил
, что в Сбербанке средняя зарплата "намного выше", а в конце того же года сказал в интервью "Ведомостям"
, что зарплаты в ВЭБе "ниже рынка". Метро же размер зарплат не скрывает: при сменном графике работы (3/1 и 2/2) билетный кассир со знанием английского языка получает 33 тысячи рублей, обычный кассир - 28 тысяч рублей.