Пешеходную зону на улице Ильинка расширят до окончания ЧМ-2018

Пешеходную зону на улице Ильинка расширят до окончания чемпионата мира по футболу для удобного прохода к парку футбола, который открывается на Красной площади 21 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Для удобства пешеходов на улице Ильинка будет организована безопасная зона для прогулок до конца чемпионата мира по футболу - за счет парковки будет увеличена пешеходная часть", - говорится в сообщении.
В парке будут проходить мастер-классы, автограф-сессии футболистов, футбольные матчи и розыгрыши призов. Кроме того, там будет выставлен кубок победителей чемпионата. В церемонии открытия парка примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филип ле Флок. Почетными гостями мероприятия станут послы чемпионата мира Алексей Смертин, Сергей Белоголовцев, Яна Чурикова.
В Москве уже работает площадка Фестиваля болельщиков, которая располагается на Воробьевых горах. Кроме того, неофициальным центром сбора болельщиков стала Никольская улица
, расположенная вблизи Красной площади и привлекшая футбольных фанатов многочисленными точками общепита и сувенирными лавками. После начала турнира, с 14 по 18 июня, количество ее упоминаний в масс-медиа выросло в три раза, а в соцсетях — более чем в два раза. А вот упоминаемость Арбата в дни чемпионата мира, напротив, сократилась.
В связи с притоком туристов владельцы кафе и ресторанов отмечают "дикий" рост выручки. Как рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. это касается даже тех предприятий, которые не транслируют футбольные матчи. С начала чемпионата выручка многих заведений на Никольской улице выросла в 2,5–3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а также с неделями накануне турнира. Особым спросом пользуются пиво, кофе и холодные напитки, которые позволяют фанатам "прийти в себя после танцев и скандирования". А вот "пострадавшими" от нашествия болельщиков оказались магазины, специализирующиеся на торговле одеждой, обувью и парфюмерией: иностранцы интересуются не столько шоппингом, сколько развлечениями.