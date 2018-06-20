

Пешеходную зону на улице Ильинка расширят до окончания ЧМ-2018 Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Для удобства пешеходов на улице Ильинка будет организована безопасная зона для прогулок до конца чемпионата мира по футболу - за счет парковки будет увеличена пешеходная часть", - говорится в сообщении.



В парке будут проходить мастер-классы, автограф-сессии футболистов, футбольные матчи и розыгрыши призов. Кроме того, там будет выставлен кубок победителей чемпионата. В церемонии открытия парка примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филип ле Флок. Почетными гостями мероприятия станут послы чемпионата мира Алексей Смертин, Сергей Белоголовцев, Яна Чурикова.



В Москве уже работает площадка Фестиваля болельщиков, которая располагается на Воробьевых горах. Кроме того, неофициальным центром сбора болельщиков стала



В связи с притоком туристов владельцы кафе и ресторанов отмечают "дикий" рост выручки. Как рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. это касается даже тех предприятий, которые не транслируют футбольные матчи. С начала чемпионата выручка многих заведений на Никольской улице выросла в 2,5–3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а также с неделями накануне турнира. Особым спросом пользуются пиво, кофе и холодные напитки, которые позволяют фанатам "прийти в себя после танцев и скандирования". А вот "пострадавшими" от нашествия болельщиков оказались магазины, специализирующиеся на торговле одеждой, обувью и парфюмерией: иностранцы интересуются не столько шоппингом, сколько развлечениями.



Пешеходную зону на улице Ильинка расширят до окончания чемпионата мира по футболу для удобного прохода к парку футбола, который открывается на Красной площади 21 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта."Для удобства пешеходов на улице Ильинка будет организована безопасная зона для прогулок до конца чемпионата мира по футболу - за счет парковки будет увеличена пешеходная часть", - говорится в сообщении.В парке будут проходить мастер-классы, автограф-сессии футболистов, футбольные матчи и розыгрыши призов. Кроме того, там будет выставлен кубок победителей чемпионата. В церемонии открытия парка примут участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филип ле Флок. Почетными гостями мероприятия станут послы чемпионата мира Алексей Смертин, Сергей Белоголовцев, Яна Чурикова.В Москве уже работает площадка Фестиваля болельщиков, которая располагается на Воробьевых горах. Кроме того, неофициальным центром сбора болельщиков стала Никольская улица , расположенная вблизи Красной площади и привлекшая футбольных фанатов многочисленными точками общепита и сувенирными лавками. После начала турнира, с 14 по 18 июня, количество ее упоминаний в масс-медиа выросло в три раза, а в соцсетях — более чем в два раза. А вот упоминаемость Арбата в дни чемпионата мира, напротив, сократилась.В связи с притоком туристов владельцы кафе и ресторанов отмечают "дикий" рост выручки. Как рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. это касается даже тех предприятий, которые не транслируют футбольные матчи. С начала чемпионата выручка многих заведений на Никольской улице выросла в 2,5–3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а также с неделями накануне турнира. Особым спросом пользуются пиво, кофе и холодные напитки, которые позволяют фанатам "прийти в себя после танцев и скандирования". А вот "пострадавшими" от нашествия болельщиков оказались магазины, специализирующиеся на торговле одеждой, обувью и парфюмерией: иностранцы интересуются не столько шоппингом, сколько развлечениями.



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