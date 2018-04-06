Журналиста, рассказавшего о блокировке связи на выборах, задержали по пути на встречу жителей с губернатором Подмосковья

6 апреля 2018 г. Суд оштрафовал подмосковного активиста, которого "скрутили" при законной попытке посетить заседание депутатов

Право посещать открытые заседания органов местного самоуправления прописано в законе, однако ступинский совет депутатов его игнорирует. Одна из попыток попасть в зал закончилась для активиста Константина Фокина "винтиловом" и судимостью по уголовной статье.