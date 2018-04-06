Журналиста, рассказавшего о блокировке связи на выборах, задержали по пути на встречу жителей с губернатором Подмосковья

В подмосковном Реутове задержали журналиста и активиста Евгения Куракина, который собирался посетить открытую встречу местных жителей с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Утром Куракину позвонил участковый и позвал его "на беседу", отказавшись перенести ее на более позднее время, сообщает Activatica.org
.
Куракина задержали около подъезда и отвезли в Реутовский городской суд. Там ему выдали документ о приводе по делу об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ ("Побои"). При этом на бумаге нет даты привода. "Меня могли по ней привезти в суд в 2028 году", - прокомментировал журналист.
Журналист считает, что задержание может быть связано с его участием в наблюдательной комиссии на президентских выборах 2018 года, сообщает "ОВД-Инфо"
. Ранее Куракин писал в Facebook
, что обнаружил "системное подавление телефонной и интернет-связи на избирательных участках" Реутова "в целях воспрепятствования наблюдению".
По словам журналиста, блокирующее оборудование было спрятано в коробки, из которых торчал сетевой шнур. Когда Куракин пытался снять коробку, на него напал один из членов участковой избирательной комиссии, а впоследствии сам же написал на журналиста заявление в полицию. Activatica отмечает, что Куракина неоднократно задерживали при попытках попасть на встречу с губернатором. В 2016 году его насильно посадили в полицейскую машину, долго возили по городу и держали в отделении.
Подмосковные власти не первый раз показывают страх перед простыми жителями. В апреле Ступинский городской суд Московской области оштрафовал на 30 тысяч рублей
местного активиста Константина Фокина, который на протяжении полутора лет пытается получить доступ к открытым заседаниям городского совета депутатов. Такое право закреплено в федеральном законе, однако депутаты, возмущенные "наглостью" жителя, это игнорируют и защищаются с помощью ЧОПа.