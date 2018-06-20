

Жара в Москве ослабеет в начале следующей недели Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"В начале следующей недели погода будет более комфортной. В понедельник и вторник при несильном ветре местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью прогнозируется 9-14 градусов, днем 19-24 градуса", - отмечают синоптики.



При этом в ближайшую пятницу и выходные



В субботу, 23 июня ночью температура в Москве 18-20 градусов. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, максимальная температура в столице 30-32 градуса. Также как и накануне южный ветер местами будет усиливаться до 12-17 м/с. В воскресенье из-за влияния атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди, с грозами, порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с. Дневная температура в Москве составит 25-27 градусов, по области 22-27 градусов, на юго-востоке до 32 градусов. Жара в столице спадет в начале следующей недели, но не исключены кратковременные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России "В начале следующей недели погода будет более комфортной. В понедельник и вторник при несильном ветре местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью прогнозируется 9-14 градусов, днем 19-24 градуса", - отмечают синоптики.При этом в ближайшую пятницу и выходные погода будет жаркой . Так, 22 июня ночью в Москве 15-17 градусов, в центре города 18-20 градусов. Днем показания термометров будут быстро повышаться: максимальная температура в столице 29-31 градус, в Подмосковье 27-32 градуса. Будет дуть южный ветер, местами с порывами до 12-17 м/с. Во второй половине дня на северо-западе области, с приближением атмосферного фронта, прогнозируется кратковременный дождь, гроза.В субботу, 23 июня ночью температура в Москве 18-20 градусов. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, максимальная температура в столице 30-32 градуса. Также как и накануне южный ветер местами будет усиливаться до 12-17 м/с. В воскресенье из-за влияния атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди, с грозами, порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с. Дневная температура в Москве составит 25-27 градусов, по области 22-27 градусов, на юго-востоке до 32 градусов.



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В четверг днем воздух прогреется до 24-26 градусов, в пятницу - до 28-30 градусов. В субботу температура впервые превысит 30 градусов. Вместе с жарой придут грозы с порывистым ветром. В воскресенье немного похолодает.



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