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Три человека погибли в крупном ДТП на Кутузовском проспекте: ВИДЕО
21 июня 2018 г. | Время публикации 13:47 | Последние изменения 14:48
Рубрики: Происшествия  
 
abu ibnadham / youtube.com
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП, участниками которого стали шесть автомашин, в том числе микроавтобус Fiat Ducato. Об этом заявил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах. Видеозапись аварии опубликована на YouTube.

Машины столкнулись возле дома номер 24 на Кутузовском проспекте ночью 21 июня. Автомобиль Mercedes-Benz AMG загорелся после соударения с микроавтобусом департамента труда и социальной защиты Москвы. Столкновение машин, по предварительным данным, произошло после наезда на пешехода, переходившего дорогу.

"После столкновения с микроавтобусом Mercedes-Benz AMG отбросило к тротуару. В результате ДТП был причинен ущерб еще четырем автомобилям", — пояснил источник. В результате ДТП погибли пешеход, а также водитель и пассажир Mercedes-Benz AMG. Водитель и двое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Как сообщает Telegram-канал 112, 22-летний мужчина, управлявший Mercedes-Benz AMG CLS 63, был родом из дагестанского города Буйнакск. Род его занятий неизвестен, но сообщается, что молодой человек имел десятки неоплаченных штрафов за превышение скоростного режима. А на странице в соцсети не единожды выкладывал видеозаписи головокружительных поездок, в том числе по Кутузовскому проспекту.

"Что касается автомобиля, то это не какой-нибудь "нищеброд эдишен" в АМГ обвесе, это Mercedes-Benz AMG CLS 63, 2016 года выпуска. Цена такой машины стартует от 6,5 миллиона рублей, — отмечается в сообщении.

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