В Мосгоризбиркоме просят помочь "вычислить" москвичей, живущих на дачах в соседних регионах Рубрики: Общество

Мосгоризбирком



Ранее представители органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, региональных избирательных комиссий, а также муниципальных образований Московской, Калужской, Тверской, Тульской и Владимирской областей обсудили с членами рабочей группы Мосгоризбиркома ход сбора предложений по местам образования избирательных участков за пределами столицы. Как сообщила руководитель ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова, сотрудники центров предоставления госуслуг не могут получить точную информацию о том, где организовать избирательные участки.



"Проблема в том, что мы приходим на дачи, а там либо нет москвичей, либо они там не планируют находиться 9 сентября. Нам важно знать те точки, где есть москвичи", - сказала Громова, уточнив, что на данный момент заполнено только 20% дач. "Предстоящие выходные будут для нас определяющими. О выводах я буду говорить на следующей неделе", - сказала Громова, обратившись к представителям регионов с просьбой сообщить, где именно проживают москвичи.



Кроме того, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что ведомство подпишет соглашение с избирательными комиссиями шести регионов, где планируется открыть участки для голосования на осенних выборах мэра столицы. "Сегодня подготовлен проект соглашения между шестью регионами кроме Москвы, там, где потенциально могут быть созданы избирательные участки для москвичей на выборах 9 сентября. Этот проект роздан всем участникам, и в течение недели каждый регион выскажет свои предложения, пожелания, после этого начнётся подписание договоров с каждым субъектом", - сообщил Горбунов. В свою очередь, глава Мосгордумы Алексей Шапошников, который возглавляет рабочую группу по определению "загородных избирательных участков", сообщил, что список регионов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.



Напомним, московские власти рассматривают возможность открыть избирательные участки к выборам мэра на территории пяти-шести



Между тем несколько оппозиционных советов депутатов Москвы заявили о намерении внести в Мосгордуму законопроекты Члены рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы просят представителей регионов предоставить информацию о местах проживания москвичей для создания избирательных участков на выборах мэра столицы. Об этом сообщает "Интерфакс" Ранее представители органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, региональных избирательных комиссий, а также муниципальных образований Московской, Калужской, Тверской, Тульской и Владимирской областей обсудили с членами рабочей группы Мосгоризбиркома ход сбора предложений по местам образования избирательных участков за пределами столицы. Как сообщила руководитель ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова, сотрудники центров предоставления госуслуг не могут получить точную информацию о том, где организовать избирательные участки."Проблема в том, что мы приходим на дачи, а там либо нет москвичей, либо они там не планируют находиться 9 сентября. Нам важно знать те точки, где есть москвичи", - сказала Громова, уточнив, что на данный момент заполнено только 20% дач. "Предстоящие выходные будут для нас определяющими. О выводах я буду говорить на следующей неделе", - сказала Громова, обратившись к представителям регионов с просьбой сообщить, где именно проживают москвичи.Кроме того, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что ведомство подпишет соглашение с избирательными комиссиями шести регионов, где планируется открыть участки для голосования на осенних выборах мэра столицы. "Сегодня подготовлен проект соглашения между шестью регионами кроме Москвы, там, где потенциально могут быть созданы избирательные участки для москвичей на выборах 9 сентября. Этот проект роздан всем участникам, и в течение недели каждый регион выскажет свои предложения, пожелания, после этого начнётся подписание договоров с каждым субъектом", - сообщил Горбунов. В свою очередь, глава Мосгордумы Алексей Шапошников, который возглавляет рабочую группу по определению "загородных избирательных участков", сообщил, что список регионов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.Напомним, московские власти рассматривают возможность открыть избирательные участки к выборам мэра на территории пяти-шести прилегающих к столице регионов : районы Подмосковья, где расположены около 11 тысяч садовых товариществ, уже обследованы. Уже состоялись выезды экспертов в Ярославскую и Калужскую области, также принято решение открыть участки в Тульской области: специалисты должны оценить эффективность этой меры с точки зрения повышения явки. Точных данных о количестве дачников в Подмосковье и соседних областях нет, однако в соседних с Подмосковьем регионах отдыхают сотни тысяч московских дачников, в особенности пенсионеров, готовых голосовать за нынешнюю власть.Между тем несколько оппозиционных советов депутатов Москвы заявили о намерении внести в Мосгордуму законопроекты об отмене права создавать участки в других субъектах РФ на выборах мэра Москвы. По их словам, проект был принят в течение трех дней без обсуждения с экспертным сообществом, политическими партиями, органами местного самоуправления, что недопустимо в реформировании законодательства.Кроме того, голосование за пределами Москвы может повлечь бюджетные расходы на оплату работы членов новых комиссий, усложнит общественный контроль и работу наблюдателей. Также неизбежны задержки, связанные с транспортировкой документов и бюллетеней между территориальными и участковыми избирательными комиссиями.



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