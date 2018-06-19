Власти Москвы назвали митинги против повышения пенсионного возраста "неуместными" и опасными во время ЧМ

Московские власти не согласовали митинги против повышения пенсионного возраста, заявленные на 1, 3 и 4 июля. Об этом "Интерфаксу"
сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Он сослался на президентский указ об усиленных мерах безопасности во время чемпионата мира по футболу и заявил, что проведение массовых мероприятий, особенно на улицах в центре столицы, указанных в заявках, "конечно, является неуместным и небезопасным как для горожан, так и для и туристов".
Черников отметил, что такого наплыва гостей, как во время ЧМ, Москва не переживала "несколько десятилетий". В связи с этим "все городские системы, в том числе системы обеспечения безопасности, работают в усиленном режиме".
Заявки на митинги в Москве подавали три организации. Либертарианская партия России планировала провести свою акцию на проспекте Академика Сахарова 1 июля; партия "Яблоко"
собиралась провести митинг 3 июля на Суворовской площади, движения "Левый фронт" и "Моссовет" - митинг на площади Революции 4 июля.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года", любые массовые мероприятия, не связанные с проведением спортивных соревнований, разрешено проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей после дополнительного согласования с МВД и ФСБ.
Также запрещены одиночные пикеты, не требующие согласования в обычное время. 19 июня за пикет около Госдумы против повышения пенсионного возраста был задержан лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин
. Ему грозит до 30 суток ареста.
Общероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста также анонсировал на 1 июля оппозиционер Алексей Навальный
. Правда, пока заявки поданы лишь в тех городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу и, соответственно, действует стандартный порядок подачи уведомлений о митингах.
14 июня, в день старта чемпионата мира по футболу, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил
о решении правительства провести пенсионную реформу. Законопроект предполагает поэтапно, в течение 15 лет, повысить пенсионный возраст россиян - на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. При этом, по данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России среди мужчин составляет 66,5 года, а среди женщин - 77 лет.
Необходимость реформы кабмин объясняет ростом числа пенсионеров в стране и сокращением численности трудоспособных граждан. Примечательно, что в 2005 году Владимир Путин обещал, что, пока он президент, повышения пенсионного возраста в России не будет. Теперь в Кремле говорят, что Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что со времен того заявления прошло много лет, и за это время ситуация в стране изменилась.