Власти Москвы назвали митинги против повышения пенсионного возраста "неуместными" и опасными во время ЧМ

19 июня 2018 г. "Яблоко" и "Левый фронт" подали заявки на митинги против пенсионной реформы в Москве

Представители левых сил подали заявку на проведение митинга против изменений пенсионного законодательства 4 июля на площади Революции. Активисты требуют проведения общенародного референдума по этому вопросу.