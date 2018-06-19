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Власти Москвы назвали митинги против повышения пенсионного возраста "неуместными" и опасными во время ЧМ
21 июня 2018 г. | Время публикации 17:11 | Последние изменения 17:28
Рубрики: Общество  
 
Фото NEWSru.com
Московские власти не согласовали митинги против повышения пенсионного возраста, заявленные на 1, 3 и 4 июля. Об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Он сослался на президентский указ об усиленных мерах безопасности во время чемпионата мира по футболу и заявил, что проведение массовых мероприятий, особенно на улицах в центре столицы, указанных в заявках, "конечно, является неуместным и небезопасным как для горожан, так и для и туристов".

Черников отметил, что такого наплыва гостей, как во время ЧМ, Москва не переживала "несколько десятилетий". В связи с этим "все городские системы, в том числе системы обеспечения безопасности, работают в усиленном режиме".

Заявки на митинги в Москве подавали три организации. Либертарианская партия России планировала провести свою акцию на проспекте Академика Сахарова 1 июля; партия "Яблоко" собиралась провести митинг 3 июля на Суворовской площади, движения "Левый фронт" и "Моссовет" - митинг на площади Революции 4 июля.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года", любые массовые мероприятия, не связанные с проведением спортивных соревнований, разрешено проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей после дополнительного согласования с МВД и ФСБ.

Также запрещены одиночные пикеты, не требующие согласования в обычное время. 19 июня за пикет около Госдумы против повышения пенсионного возраста был задержан лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Ему грозит до 30 суток ареста.

Общероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста также анонсировал на 1 июля оппозиционер Алексей Навальный. Правда, пока заявки поданы лишь в тех городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу и, соответственно, действует стандартный порядок подачи уведомлений о митингах.

14 июня, в день старта чемпионата мира по футболу, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о решении правительства провести пенсионную реформу. Законопроект предполагает поэтапно, в течение 15 лет, повысить пенсионный возраст россиян - на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. При этом, по данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России среди мужчин составляет 66,5 года, а среди женщин - 77 лет.

Необходимость реформы кабмин объясняет ростом числа пенсионеров в стране и сокращением численности трудоспособных граждан. Примечательно, что в 2005 году Владимир Путин обещал, что, пока он президент, повышения пенсионного возраста в России не будет. Теперь в Кремле говорят, что Путин не участвует в обсуждении пенсионной реформы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что со времен того заявления прошло много лет, и за это время ситуация в стране изменилась.
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