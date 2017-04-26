"Рупор Москвы": столичные власти готовятся "нейтрализовать протест" на публичных слушаниях

Москомархитектура разместила на портале госзакупок некий план "оказания услуг по организации информационно-аналитического сопровождения проведения публичных слушаний в городе Москве в 2018-2019 годах". Активисты полагают, что чиновники намерены нейтрализовать протесты на публичных слушаниях, связанных с девелоперскими проектами: несмотря на формальный характер слушаний, они все чаще вынуждены сталкиваться с неудобными вопросами и недовольством местных жителей. Об этом сообщает портал "Рупор Москвы"
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На портале госзакупок
от имени Мосархитектуры размещен некий план "оказания услуг по организации информационно-аналитического сопровождения проведения публичных слушаний в городе Москве в 2018-2019 годах". Согласно техническому заданию, целью проведения работ является "организация информационно-аналитического сопровождения проведения публичных слушаний в Москве с последующей консолидацией и аналитикой полученных данных, доработка системы мониторинга и обработки информации всех этапов процедуры проведения публичных слушаний, а также изготовление брендированной сувенирной продукции для распространения среди жителей при проведении публичных слушаний".
Система мониторинга включает в себя отслеживание всех этапов публичных слушаний, включая сбор данных о ходе слушаний, анализ уровня подготовки спикеров и модераторов собраний, а также анализ качества организации проведения слушаний. В ходе сбора и обобщения информации исполнитель должен проанализировать уровень социальной напряженности в социальных медиа и блогах, в том числе "из таких источников как Twitter, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Мой Мир, Google+, YouTube, Instagram, мессенждеров (Telegram), блогов (LiveJournal), онлайн-СМИ, форумов, сайтов отзывов и тематических сайтов".
"Чиновникам надоело быть "битыми" каждый раз во время обсуждения строительных проектов и Москомархитектура сделала заказ на нивелирование будущих протестов", - заявляют авторы материала. По их мнению, речь идет об отслеживании активности лидеров протеста против проектов мэрии, где намерены "создавать прицельное противодействие по соцсетям". По мнению авторов материала, хотя сами слушания не влияют напрямую на решения, принимаемые мэрией, чиновникам все меньше и меньше нравится отвечать на неудобные вопросы горожан.
А некоторые общественные обсуждения оказываются сорваны из-за возмущения местных жителей: так, в феврале Жители Крылатского и других районов, прилегающих к природно-историческому парку "Москворецкий", пресекли проведение общественных обсуждений по выводу части земель из состава охраняемой природной территории ради застройки. Слушания были организованы со множеством нарушений, в связи с чем горожане призвали перенести мероприятие на другой день. Чиновники сначала пытались игнорировать требования, но затем все-таки покинули зал вместе с протоколом и скрылись через черный ход
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Комментируя положения технического задания, авторы материала отмечают проведение тренингов с будущими ведущими публичных слушаний и общественных обсуждений. "Скорее всего учить их будут, как сливать протестные выступления москвичей на слушаниях, как замыливать конкретику и увиливать от неудобных вопросов", - заявляют активисты. По их мнению, траты мэрии и Москомархитектуры на мониторинги соцсетей и разработку компьютерных программ показывают страх чиновников перед реальным недовольством москвичей и их намерение нейтрализовать гражданских активистов.
Напомним, в июле прошлого года власти Москвы объявили о том, что намерены изучить городское законодательство в социальной сфере
и в области градостроительной деятельности и имущественно-земельных отношений, получив информацию об эффективности исполнения и применения законодательства через исследование восприятия населения, а также разработать рекомендации по совершенствованию законодательства. Эксперты отмечают, что для исследований привлечены консультанты, траты на услуги которых ничем не обосновываются и никак официально не разъясняются.
Тогда же власти Москвы объявили более десяти конкурсов, победители которых должны создать карту "конфликтных" точек
по районам, изучить инициативные группы граждан и отслеживать настроения жителей в социальных сетях. Подрядчикам также нужно будет "выбирать выигрышные темы", а затем организовывать "информационную работу в СМИ и блогосфере по популяризации" деятельности властей. Один из конкурсов по проведению социологических исследований достался ООО "Центр продюсирования инноваций", совладелицей является финалистка телешоу "Битва экстрасенсов" Фатима Хадуева
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