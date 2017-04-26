"Рупор Москвы": столичные власти готовятся "нейтрализовать протест" на публичных слушаниях

8 февраля 2018 г. Жители пресекли слушания о выводе земель из состава парка "Москворецкий". Чиновники сбежали через черный ход

Слушания были организованы со множеством нарушений, в связи с чем горожане призвали перенести мероприятие на другой день. Чиновники сначала пытались игнорировать требования, а затем скрылись вместе с протоколом.