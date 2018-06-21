NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
21
июня
pda
Поиск
Архив

Роструд напомнил работодателям о сиесте и коротком дне после предупреждения МЧС о жаре в Москве
21 июня 2018 г. | Время публикации 19:41 | Последние изменения 20:25
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила работодателям о необходимости давать сотрудникам перерывы и сократить рабочий день при жаркой погоде. Сообщение было опубликовано после того, как МЧС и Гидрометцентр предупредили, что температура в Москве 22 и 23 июня превысит 30 градусов.

"В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами", - говорится на сайте Роструда.

Согласно СанПиНу, рабочий день рекомендуется сократить на час, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градуса. При повышении температуры до 29 градусов продолжительность рабочего дня следует сократить на два часа, а если воздух в помещении раскалился до 30,5 градуса - на четыре часа.

Для сотрудников, чьи обязанности связаны с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается уже при температуре 26,5 - 27,5 градуса. Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильной жаре в пятницу и субботу. Ведомство рекомендует избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
21.06.2018   23:16
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 21 июня 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>