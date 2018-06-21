Роструд напомнил работодателям о сиесте и коротком дне после предупреждения МЧС о жаре в Москве Рубрики: Погода

Global Look Press



"В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами", - говорится на сайте Роструда.



Согласно СанПиНу, рабочий день рекомендуется сократить на час, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градуса. При повышении температуры до 29 градусов продолжительность рабочего дня следует сократить на два часа, а если воздух в помещении раскалился до 30,5 градуса - на четыре часа.



Для сотрудников, чьи обязанности связаны с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается уже при температуре 26,5 - 27,5 градуса. Столичное управление МЧС выпустило Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила работодателям о необходимости давать сотрудникам перерывы и сократить рабочий день при жаркой погоде. Сообщение было опубликовано после того, как МЧС и Гидрометцентр предупредили, что температура в Москве 22 и 23 июня превысит 30 градусов."В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами", - говорится на сайте Роструда.Согласно СанПиНу, рабочий день рекомендуется сократить на час, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градуса. При повышении температуры до 29 градусов продолжительность рабочего дня следует сократить на два часа, а если воздух в помещении раскалился до 30,5 градуса - на четыре часа.Для сотрудников, чьи обязанности связаны с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается уже при температуре 26,5 - 27,5 градуса. Столичное управление МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильной жаре в пятницу и субботу. Ведомство рекомендует избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.



Предыдущая статья | Следующая статья

