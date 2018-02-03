В Москве протестировали новую линию метро до Рассказовки, но летом ее вряд ли откроют

23 апреля 2018 г. Открытие станции "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии снова перенесли

Теперь станцию обещают открыть в июле. Изменения коснулись и оформления: на платформе изначально планировалось сделать декоративную цветную подсветку, однако специалисты посчитали, что она будет мешать машинистам.