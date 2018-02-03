В Москве протестировали новую линию метро до Рассказовки, но летом ее вряд ли откроют

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка". "Это еще не пассажирское движение, но, тем не менее, это означает, что все тоннели проложены, все станции построены", - цитирует градоначальника РИА "Новости"
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По словам мэра, стройка на участке "в основном завершена", но еще предстоит "наладить, передать в эксплуатацию, собрать документы, обкатать участок, чтобы он работал бесперебойно". Собянин отметил, что на это потребуется "еще немало времени", и выразил надежду, что пассажирское движение на линии удастся запустить в конце августа - начале сентября.
Новый участок Калининско-Солнцевской линии включает в себя семь станций: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Протяженность нового участка от "Делового центра" составляет 26 километров. Кроме того, он идет транзитом до станции "Петровский парк" Большой кольцевой линии метро.
"То есть транзитом вы можете ехать 36 километров - это самый большой радиус в Москве", - отметил Собянин. Он также поручил качественно благоустроить расположенные рядом со станциями дворы, парки и скверы. В перспективе Калининско-Солнцевскую линию могут продлить до аэропорта "Внуково".