Торговые артефакты 500-летней давности нашли в переулках в центре столицы

Во время работ по благоустройству вблизи Малого и Большого Златоустинских переулков были обнаружены артефакты, связанные с торговой жизнью Москвы в XV-XVI веках. Об этом сообщается на информационном портале мэра Москвы
.
"Самая ранняя из находок датируется концом XV - началом XVI веков. Это товарная свинцовая пломба одного из немецких княжеств, ее использовали для маркировки текстильной продукции, которую привозили в город на продажу из Западной Европы. Самая поздняя - также товарная пломба из свинца для маркировки текстиля, ее возраст может достигать примерно 150 лет", - приводятся на портале слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Специалисты полагают, что рядом с бывшим Златоустовским монастырем в XV-XVI веках шла бурная торговля местными и импортными тканями. Кроме того, археологи обнаружили редкий латунный жетон - разрешение на торговлю, выданное в 1858 году, кожаные ножны для ножа XVII-XVIII веков и ременную подвеску XVIII-XIX веков. Такая подвеска была фрагментом дорогого поясного набора из белого металла, их носили в XVIII–XIX веках обеспеченные мужчины. К таким поясам москвичи подвешивали ключи, мешочки для денег или оружие, например ножи.
Глава ведомства отметил, что вторая текстильная пломба, которая была также изготовлена из свинца, некогда принадлежала одному из частных московских производителей ткани. Ее могли использовать примерно в 1870–1890 годах. А латунный торговый жетон с принятой в то время надписью "Разнощик" был отчеканен и выдан в 1858 году и имеет номер 2137. Такие отличительные знаки получали торговцы-лоточники в качестве разрешения на торговлю, они крепились на видном месте прямо на лоток.
Ранее в этом же переулке были обнаружены другие артефакты XVII-XIX веков, в том числе железный нож
с хорошо сохранившейся костяной ручкой, который был изготовлен в период со второй половины XVIII века до начала XIX века. Скорее всего, его использовали как столовый предмет при сервировке. Тем же временем датируются два найденных навесных железных замка. Кроме того, были найдены два медных нательных крестика XVIII века, медная копейка, выпущенная в 1829 году, медная денга 1734 года, три фрагмента печных изразцов и фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска, возраст которых может достигать 300 лет.
В то же время активисты опасаются, что в ходе работ в переулках будут засыпаны или уничтожены
обнаруженные ранее древние фундаменты и нижние части построек Златоустовского монастыря и церкви Николы в Столпах XVII-XVIII веков. По словам археологов, находки в этом районе оказались самыми значительными за последние восемь лет.
Сами же переулки можно было бы превратить в пешеходную зону
, где плитка переходила бы в старинную булыжную мостовую, установить стенд с фотографиями и историей храма, а сами фундаменты храма демонстрировать под стеклом как музей под открытым небом. Однако чиновники заявили, что состыковать новую пешеходную плитку со старой булыжной мостовой нельзя: градозащитники опасаются, что фундаменты церквей ждет судьба Иосифо-Волоколамского подворья на Биржевой площади, которое просто разобрали по камням, установив на месте памятника аляповатый фонтан.