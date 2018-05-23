Торговые артефакты 500-летней давности нашли в переулках в центре столицы

15 июня 2018 г. Предметы быта 300-летней давности обнаружили в центре столицы

В числе находок оказался железный нож с костяной ручкой XVIII - начала XIX века. Кроме того, были найдены два медных крестика XVIII века, медная денга 1734 года и фрагменты изразцов, возраст которых может достигать 300 лет.