Информацию о состоянии воздуха в столичном регионе будут ежедневно публиковать на сайте МЧС

На официальном сайте МЧС России
начали размещать информацию о чистоте воздуха, местах загрязнения и контрмерах в Москве и Московской области. В спасательном ведомстве отмечают, что идея публиковать результаты экомониторинга возникла после участившихся обращения граждан о наличии в воздухе постороннего запаха. В последние несколько дней самый большой вал жалоб на неприятный запах и плохое состояние здоровья приходит из Волоколамска.
Отмечается, что непрерывный мониторинг экологической обстановки осуществляется на 56 стационарных постах "Мосэкомониторинга", а также передвижными лабораториями от МЧС России, Роспотребнадзора и Росприроднадзора. В Волоколамском районе источником загрязнения воздуха является полигон твердых бытовых отходов "Ядрово", где введен режим чрезвычайной ситуации и утверждена "дорожная карта"
по минимизации выхода токсичных газов.
В МЧС информируют, что сейчас в круглосуточном режиме организована совместная работа оперативной группы и двух передвижных лабораторий от Роспотребнадзора и МЧС России. Организована работа двух мобильных постов "Мосэкомониторинга". Решено проверять состояние воздуха в Волоколамском районе раз в три-четыре часа. Все данные проб немедленно поступают в Национальный антикризисный центр МЧС. Та же ситуация в Клину. Там источником загрязнения воздуха является полигон отходов "Алексинский карьер". Начаты работы по экстренной дегазации, проведено бурение 20 скважин. Замеры воздуха в течение суток превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировали.
Накануне стало известно, что Роспотребнадзор проводил административное расследование по жалобе жителя деревни Ядрово, выявив нарушения гигиенических требований к устройству, содержанию и эксплуатации полигона, а также превышение допустимого уровня сероводорода в жилой зоне. Роспотребнадзор составил административный протокол по факту несоблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований и обратился в суд с требованием приостановить работу свалки на 90 суток
. Однако вместо этого на управляющую организацию ООО "Ядрово" наложен штраф в размере 150 тысяч рублей.
Жители Волоколамска и его окрестностей с начала марта проводят массовые акции, требуя закрыть полигон "Ядрово". Перед выборами несколько таких акций закончились задержаниями участников. А в день выборов Волоколамск показал самую низкую явку по Подмосковью
: местные жители отказались голосовать, заявив, что чиновники не хотят решать возникшую экологическую проблему.