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В центре Москвы частично обрушилось находящееся на реконструкции здание (ВИДЕО)
21 марта 2018 г. | Время публикации 21:26 | Последние изменения 21:58
Рубрики: Происшествия  
 
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В центре Москвы, на улице Трубная, вечером в среду частично обрушилось административное здание. По предварительной информации, во время ЧП никто не пострадал.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС Москвы, у здания частично обрушились фасад и кровля, оно находится на реконструкции. "Установлено, что произошло частичное обрушение фасада и кровли в трехэтажном административном здании, находящемся на реконструкции, на общей площади около 80 квадратных метров", - рассказали в столичном главке ведомства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве, пострадавших в результате происшествия нет. "По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет", - заверили в ведомстве.

При этом источник ТАСС в экстренных службах первоначально рассказал по меньшей мере о трех пострадавших. Также, по его словам, были повреждены четыре автомобиля, припаркованные рядом с обрушившимся зданием.

Пожарно-спасательные подразделения проводят обследование здания. Служба эвакуации транспортных средств освобождает Трубную улицу от машин, которые мешают подъезду спецтехники.

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Среда, 21 марта 2018 г. // Последняя новость 21:26
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