14 столичных парков присоединятся к акции "Час Земли"

В экологической акции "Час Земли" 24 марта
примут участие 14 московских парков. Как сообщается на сайте столичной мэрии
, с 20:30 до 21:30 там отключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение входных групп.
Так, в парке Горького выключат подсветку главного входа. В "Сокольниках" отключат освещение арок, площадей и прудов. Измайловский парк отключит подсветку колес обозрения. Парк Победы на Поклонной горе перестанет освещать памятные стелы на главной аллее. В кафе усадьбы "Воронцово" выступит гитарист при свечах. Главной площадкой акции станет парк "Зарядье", где с 19:00 начнут выступать диджеи и аниматоры, а гостям подарят флажки и светонакопительные браслеты. В акции также будут участвовать парк "Фили", парк 50-летия Октября, парк Олимпийской Деревни, Лианозовский, Измайловский и Бабушкинский парки, усадьбы "Кусково" и "Царицыно" и Московский зоопарк.
"Час Земли" - ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы, направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата. Суть акции в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.