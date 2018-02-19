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14 столичных парков присоединятся к акции "Час Земли"
21 марта 2018 г. | Время публикации 19:04
Рубрики: Общество  
 
Москва, 25 марта 2017 года | © РИА Новости / Дмитрий Астахов
В экологической акции "Час Земли" 24 марта примут участие 14 московских парков. Как сообщается на сайте столичной мэрии, с 20:30 до 21:30 там отключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение входных групп.

Так, в парке Горького выключат подсветку главного входа. В "Сокольниках" отключат освещение арок, площадей и прудов. Измайловский парк отключит подсветку колес обозрения. Парк Победы на Поклонной горе перестанет освещать памятные стелы на главной аллее. В кафе усадьбы "Воронцово" выступит гитарист при свечах. Главной площадкой акции станет парк "Зарядье", где с 19:00 начнут выступать диджеи и аниматоры, а гостям подарят флажки и светонакопительные браслеты. В акции также будут участвовать парк "Фили", парк 50-летия Октября, парк Олимпийской Деревни, Лианозовский, Измайловский и Бабушкинский парки, усадьбы "Кусково" и "Царицыно" и Московский зоопарк.

"Час Земли" - ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы, направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата. Суть акции в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.
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