14 столичных парков присоединятся к акции "Час Земли"

19 февраля 2018 г. Москва в десятый раз примет участие в акции "Час Земли"

Архитектурно-художественную подсветку рекламных конструкций, известных зданий и других городских объектов отключат на час, с 20:30 до 21:30. Главной площадкой проведения акции 24 марта станет парк "Зарядье".