Власти Подмосковья назвали причину выброса на свалке "Ядрово". Эксперты не обнаружили загрязнения воздуха

21 марта 2018 г. Жители Волоколамска осадили больницу, куда массово приводят детей после выбросов со свалки "Ядрово"

Возле центральной районной больницы Волоколамска проходит нечто вроде митинга. Родители приводят туда школьников с жалобами на тошноту, головокружение, сыпь. Взрослые тоже обращаются с недомоганиями. Глава Волоколамска назвал ситуацию "очень тяжелой".