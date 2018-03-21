Власти Подмосковья назвали причину выброса на свалке "Ядрово". Эксперты не обнаружили загрязнения воздуха

Причиной ночного выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово" в Волоколамске, с которым связывают массовые случаи недомогания у детей
, стало резкое понижение атмосферного давления. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.
"Места выбросов были сразу выявлены, затампонированы", - сказал он (цитата по "Интерфаксу"
).Чупраков напомнил, что к 24 марта планируется обустроить новый участок полигона, после чего ввозить отходы на старый участок прекратят, и там начнется установка систем дегазации. Эти работы завершатся к 15 июня, неприятный запах в результате должен исчезнуть.
По словам Чупракова, в региональном правительстве "с пониманием относятся к жалобам населения" и делают все возможное для быстрого проведения работ. В то же время зампред отметил, что на данный момент власти не могут исключить появление неприятных запахов на полигоне.
Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов рассказал телеканалу "360"
, что ночью на свалке был выявлен разлом, "связанный с резким перепадом давления". "В связи с чем запах пошел в город, который находится в низине. Данный очаг выхода газа стали оперативно засыпать грунтом, к утру он уже был ликвидирован. Ситуация непростая, но находится под контролем. Считаю, что на этом спекулировать нельзя", - заявил Гаврилов.
В пресс-службе Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что с 9 марта превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Волоколамске не обнаружено. В ведомстве уточнили, что с 23 февраля по 21 марта было проведено 645 исследований воздуха на территории жилой застройки в трех точках по восьми показателям.
За последние сутки Роспотребнадзор провел 24 исследования на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода, хлорбензола. Превышения ПДК указанных веществ не выявлено, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в среду десятки школьников Волоколамска обратились за медицинской помощью из-за тошноты, головокружения, кровотечения из носа, сыпи. По данным министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, всего к медикам обратились 57 школьников, связавших свое состояние с неприятным запахом со свалки "Ядрово".
"Сегодня в утренние часы у нас массовые обращения школьников из трех образовательных учреждений по поводу слабости и головокружения. На 14 часов все основные обращения приняты, дети осмотрены, 57 человек - итоговая цифра", - сказал Марков. По его словам, врачи не нашли подтверждения тому, что детям было плохо из-за выбросов.
"Мы изучили состояние газов. Уровень газов в пределах нормы. То есть "клиника" [клинические проявления заболевания] не связаны напрямую с концентрацией тех или иных веществ. Мы сами хотим разобраться в состоянии детей. Взяты анализы, по результатам будем делать выводы", - пояснил министр.
Марков уточнил, что большую часть детей, обратившихся к врачам, уже отпустили домой. По его словам, четыре ребенка по просьбам родителей проходят дополнительные обследования, а один госпитализирован из-за ранее выявленного заболевания. В Волоколамский район отправилась группа специалистов по токсикологии, чтобы выяснить причины произошедшего, там также находится главный педиатр области.
Родители не согласны с выводами о том, что полигон не имееет отношения к недомоганию детей. Отец одного из пострадавших учеников рассказал РБК
, что его ребенок лежит дома с сильным кашлем и удушьем. "Я видел, как в больнице у многих текла кровь из носа, других рвало", - отметил мужчина.
"У нас во всех школах и в детских садах такая ситуация - нестерпимо воняет, стоит запах тухлых яиц и налицо высокая концентрация метана. Занятия в нашей школе отменили. В соседней школе около девяти человек пострадавших, одного из учеников другого образовательного учреждения отвезли в реанимацию", - сообщил радиостанции "Коммерсант FM"
отец девочки, которой стало плохо в школе.
Он сослался на слова своей дочери, которая рассказала, что по дорогу в школе в автобусе "воняло, на улице воняло". В школе у девочки появились тошнота и рвота. "Я ее забрал и отвез в приемный покой. Сейчас дочке по-прежнему плохо, у нее болит живот, она лежит дома и пьет молоко. Причем промелькнула информация о том, что это якобы вызвано распылением газового баллончика, но это ложь", - подчеркнул собеседник радиостанции.
Глава совета депутатов Волоколамского муниципального района Сергей Блохин напомнил, что полигон планируют рекультивировать к середине июня, а до этого времени полностью устранить проблему не получится. "До 15 июня, к сожалению, эти выбросы могут происходить. Вы понимаете, этот полигон засыпали, там внутри идут процессы, которые сейчас никак не остановить. Как их остановишь?" - сказал Блохин. Он отметил, что если сейчас не уничтожать на месте свалочный газ и процессы гниения, "то в будущем будет еще хуже".