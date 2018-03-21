Детей могут эвакуировать из Волоколамска из-за ситуации с полигоном "Ядрово"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о планах вывезти детей из Волоколамска в связи с ситуацией вокруг мусорного полигона "Ядрово", сообщает "Интерфакс"
. В ответ на предложение местных жителей вывезти детей в детские лагеря, губернатор отметил, что это "хорошая идея".
"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить. Для этого я сюда и приехал", - сказал глава региона, посетивший свалку после того, как утром и днем в больницу Волоколамска поступили более 50 детей
с жалобами на плохое самочувствие.
Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений в Волоколамске
. Об этом сообщает официальный Telegram-канал
надзорного ведомства. Центральный аппарат Генпрокуратуры будет контролировать ход проверок.
Следственный отдел по Волоколамску организовал доследственную проверку "с целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы)", говорится на сайте
ГСУ СК по Московской области.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к главе МЧС России Владимиру Пучкову и в ряд других инстанций с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в Волоколамске. Об этом сообщается на сайте Совета
.
Там отметили, что в среду десятки жителей города обратились к правозащитникам по поводу ночного выброса свалочного газа на полигоне, в результате чего пострадали школьники. "В письмах жителей Волоколамска, которые поступали с в Совет ранее, говорилось о том, что в феврале 2018 года МЧС провело замеры показателей воздуха вблизи полигона, и нормы отдельных показателей были превышены в тридцать раз", - говорится на сайте.
"Возмущение и тревога жителей города Волоколамска, их активные действия, безусловно, понятны. Вопрос, когда же ситуация изменится к лучшему, остается без ответа. Просим вас дать поручение и принять срочные меры, направленные на улучшение экологической обстановки, сложившейся в Волоколамском районе", - говорится в обращении СПЧ к Владимиру Пучкову.
Совет также попросил о срочной реакции прокурора Московской области, руководителя Роспотребнадзора, уполномоченного по правам человека в Московской области и руководителя Росприроднадзора. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уже приехала в Волоколамск, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента и пообщаться с местными жителями.
На ситуацию отреагировала и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. На ее сайте
отмечается, что аппарат омбудсмена неоднократно обращал внимание подмосковных властей и всех уполномоченных ведомств на "существующие проблемы экологического характера, наносящие вред здоровью детей".
"Необходимо предпринять шаги по закрытию вредных производств и полигонов, повсеместно внедрять современные и безопасные технологии переработки мусора. Считаю недопустимым экономить на здоровье наших детей", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.
Уполномоченный по правам ребенка направила обращение генеральному прокурору Юрию Чайке, спецпредставителю президента во вопросам экологии Сергею Иванову, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Кузнецова также находится на связи с областным Минздравом по вопросам состояния здоровья детей. В сообщении отмечается, что из 50 детей, обратившихся в больницу, пятеро остаются в больнице, угрозы их жизни нет.