NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
21
марта
pda
Поиск
Архив

Детей могут эвакуировать из Волоколамска из-за ситуации с полигоном "Ядрово"
21 марта 2018 г. | Время публикации 17:44 | Последние изменения 19:05
Рубрики: Происшествия  
 
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о планах вывезти детей из Волоколамска | © РИА Новости / Алексей Дружинин
Днем в больницу Волоколамска поступили более 50 детей | Moscow-Live.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о планах вывезти детей из Волоколамска в связи с ситуацией вокруг мусорного полигона "Ядрово", сообщает "Интерфакс". В ответ на предложение местных жителей вывезти детей в детские лагеря, губернатор отметил, что это "хорошая идея".

"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить. Для этого я сюда и приехал", - сказал глава региона, посетивший свалку после того, как утром и днем в больницу Волоколамска поступили более 50 детей с жалобами на плохое самочувствие.

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по фактам отравлений в Волоколамске. Об этом сообщает официальный Telegram-канал надзорного ведомства. Центральный аппарат Генпрокуратуры будет контролировать ход проверок.

Следственный отдел по Волоколамску организовал доследственную проверку "с целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы)", говорится на сайте ГСУ СК по Московской области.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к главе МЧС России Владимиру Пучкову и в ряд других инстанций с просьбой принять срочные меры по улучшению экологической ситуации в Волоколамске. Об этом сообщается на сайте Совета.

Там отметили, что в среду десятки жителей города обратились к правозащитникам по поводу ночного выброса свалочного газа на полигоне, в результате чего пострадали школьники. "В письмах жителей Волоколамска, которые поступали с в Совет ранее, говорилось о том, что в феврале 2018 года МЧС провело замеры показателей воздуха вблизи полигона, и нормы отдельных показателей были превышены в тридцать раз", - говорится на сайте.

"Возмущение и тревога жителей города Волоколамска, их активные действия, безусловно, понятны. Вопрос, когда же ситуация изменится к лучшему, остается без ответа. Просим вас дать поручение и принять срочные меры, направленные на улучшение экологической обстановки, сложившейся в Волоколамском районе", - говорится в обращении СПЧ к Владимиру Пучкову.

Совет также попросил о срочной реакции прокурора Московской области, руководителя Роспотребнадзора, уполномоченного по правам человека в Московской области и руководителя Росприроднадзора. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уже приехала в Волоколамск, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента и пообщаться с местными жителями.

На ситуацию отреагировала и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. На ее сайте отмечается, что аппарат омбудсмена неоднократно обращал внимание подмосковных властей и всех уполномоченных ведомств на "существующие проблемы экологического характера, наносящие вред здоровью детей".

"Необходимо предпринять шаги по закрытию вредных производств и полигонов, повсеместно внедрять современные и безопасные технологии переработки мусора. Считаю недопустимым экономить на здоровье наших детей", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

Уполномоченный по правам ребенка направила обращение генеральному прокурору Юрию Чайке, спецпредставителю президента во вопросам экологии Сергею Иванову, руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Кузнецова также находится на связи с областным Минздравом по вопросам состояния здоровья детей. В сообщении отмечается, что из 50 детей, обратившихся в больницу, пятеро остаются в больнице, угрозы их жизни нет.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В Волоколамске десяткам школьников вызывали скорую после выброса со свалки "Ядрово". Детей забирают из школ и детсадов
21 марта 2018 г.
В Волоколамске десяткам школьников вызывали скорую после выброса со свалки "Ядрово". Детей забирают из школ и детсадов
Учителя обратили внимание, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Данные о госпитализированных разнятся. По словам директора школы, дети уже пришли на занятия с головной болью и тошнотой.
21 марта 2018 г.
21 марта 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
21.03.2018   20:02
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 21 марта 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>