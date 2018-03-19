"Мосэкомониторинг" сообщил об утреннем восьмикратном превышении концентрации сероводорода

21 марта 2018 г. В Волоколамске десяткам школьников вызывали скорую после выброса со свалки "Ядрово". Детей забирают из школ и детсадов

Учителя обратили внимание, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Данные о госпитализированных разнятся. По словам директора школы, дети уже пришли на занятия с головной болью и тошнотой.