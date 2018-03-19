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"Мосэкомониторинг" сообщил об утреннем восьмикратном превышении концентрации сероводорода
21 марта 2018 г. | Время публикации 14:20 | Последние изменения 15:09
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Утром автоматические станции мониторинга качества воздуха "Мосэкомониторинга" зафиксировали превышения предельно допустимой концентрации сероводорода на востоке и юго-востоке Москвы. Как сообщил в Facebook Дмитрий Гудков, ссылаясь на официальные данные "Мосэкомониторинга", предельно допустимые концентрации сероводорода были превышены в Косино-Ухтомском в 8 раз, в Выхино-Жулебино – в 2,5 раза, в Люблино – в 1,6 раза.

В то же время в пресс-службе "Мосэкомониторинга", на данные которой ссылается ТАСС, сообщили, что к 11 часам дня ситуация нормализовалась. "На 8 утра по сероводороду были незначительное превышение порога запаха. Превышения были на юго-востоке и востоке Москвы. В дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию, ситуация нормализовывается", - сообщили в пресс-службе.

В последние несколько дней самый большой вал жалоб на неприятный запах и плохое состояние здоровья приходит из Волоколамска, вблизи которого действует полигон бытовых отходов "Ядрово". Вопреки уверениям подмосковных властей о разработке "дорожной карты", призванной минимизировать выход токсичных газов, местные жители утверждают, что чиновники просто не заинтересованы в скорейшей ликвидации свалки: в знак протеста многие из местных жителей бойкотировали выборы президента России, показав самую низкую явку в регионе.

Между тем около 30 учеников школы номер 2 Волоколамска были госпитализированы после того, как пожаловались на головную боль и головокружение, у некоторых была рвота. директор школы рассказала, что район накрыло очередной волной неприятного запаха с полигона "Ядрово", пик которого пришелся на период с 8:00 до 11:00. В школу вызвали медиков, которые вынесли решение, что причиной стал именно запах с полигона. Ранее Роспотребнадзор через суд требовал на 90 суток приостановить работу полигона из-за выявленных нарушений, в том числе из-за превышения допустимой концентрации сероводорода. Однако суд отказал и ограничился только штрафом в 150 тысяч рублей.

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