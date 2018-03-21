Митингующие в Волоколамске напали на главу района и закидали снежками губернатора

Участники стихийного митинга около Центральной районной больницы в Волоколамске напали на главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавшего в город вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщает "Сноб" со ссылкой на местных жителей, присутствующих на сходе.
С приездом чиновников ситуация накалилась, Гаврилов и Воробьев решили зайти в больницу. Губернатор прошел первым, следом - Гаврилов. Однако митингующие схватили главу района, затащили в толпу, несколько раз ударили и сломали очки. В итоге Гаврилов вырвался и убежал в здание больницы.
Другой местный житель сообщил, что "была попытка нападения", а Гаврилова лишь "помяли" в толпе: оторвали капюшон и "затоптали в грязи". После инцидента к больнице приехали два автобуса с бойцами ОМОН, митингующие встретили их криками "Позор", сообщает в своем Telegram-канале журналист "Коммерсанта" Александр Черных.
Как пишет Черных, позже губернатор Воробьев вышел из больницы в окружении полиции, но обманул ожидания людей и не стал к ним обращаться. Вместо этого он "начал что-то тихо говорить телекамерам". "Закончил - и с каменным лицом пошел к машинам", - сообщает журналист.
"Вот такого неуважения люди не стерпели. Сначала в губернатора полетели снежки, а потом его начали толкать, попытались пихать... Полиция отталкивала людей, но не более. Так что господину Воробьеву нехилое прилетело по голове. И все это под крики "Позор" с двух сторон", - рассказал Черных. После того как Воробьев уехал, большая часть жителей тоже разошлась.
Напомним, по официальным данным, в среду днем к медикам обратились 57 детей из трех школ Волоколамска с жалобами на головокружение, тошноту и другие недомогания. Родители связывают это с выбросом свалочного газа, произошедшим на полигоне "Ядрово" в ночь на 21 марта. Власти региона подтвердили факт выброса, но отметили, что к утру его источник был ликвидирован.
В Минздраве региона также сообщили, что врачи не нашли связи между плохим самочувствием детей и выбросами со свалки. Там также подчеркнули, что родители сами приводили детей на обследования. Пятеро из них госпитализированы. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что результаты общеклинического анализа крови "пока ничего не дали - никаких отклонений в крови не обнаружено", передает ТАСС.
"Госпитализирован один из учеников, но с диагнозом "пиелонефрит", не связанным с отравлением, и четыре молодых человека находятся в волоколамской больнице на диагностической койке по просьбе родителей", - сказала она. По данным омбудсмена, обратившиеся к врачам жаловались на головокружение и признаки тошноты, но рвоты у них не было. "Явных признаков, присущих пищевому отравлению, не было", - добавила Москалькова.
Волоколамскую больницу посетила Ксения Собчак, на ее YouTube-канале приводится запись разговора с одной из пострадавших школьниц. Она рассказала, что "в школе сильно воняло... на улице тоже пахло, я даже прикрыла нос курткой". По словам девочки, двое детей пришли в школу в масках, "они не могли это выдерживать". "Такое было в первый раз. Еще в классе у многих голова болела, живот болел, у меня тоже живот болел", - сказал ребенок.
Днем в среду жители Волоколамска устроили около больницы и внутри нее импровизированный митинг. Власти объяснили выбросы на свалке резкими перепадами давления и объяснили, что закрыть ее и прекратить все работы нельзя. В то же время чиновники пообещали, что к субботе на полигон перестанут свозить мусор. Губернатор Подмосковья, со своей стороны, не исключил, что детей могут вывезти в лагеря из-за ситуации вокруг "Ядрово".
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