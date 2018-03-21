Митингующие в Волоколамске напали на главу района и закидали снежками губернатора

21 марта 2018 г. Детей могут эвакуировать из Волоколамска из-за ситуации с полигоном "Ядрово"

"Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы детей отправить. Для этого я сюда и приехал", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, приехавший в Волоколамск после массового обращения детей к врачам в среду.