В Волоколамске десяткам школьников вызывали скорую после выброса со свалки "Ядрово". Детей забирают из школ и детсадов

20 марта 2018 г. Суд отказался закрыть свалку в Волоколамске, несмотря на нарушения, и ограничился штрафом

Роспотребнадзор проводил административное расследование по жалобе жителя деревни Ядрово и выявил на полигоне нарушения, а также превышение допустимого уровня сероводорода. Специалисты просили закрыть свалку на 90 дней.