В Волоколамске десяткам школьников вызывали скорую после выброса со свалки "Ядрово". Детей забирают из школ и детсадов

Пятьдесят детей из разных школ Волоколамска Московской области обратились к в центральную районную больницу из-за жалоб на самочувствие, пятеро госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Там заявили, что специалисты не связывают обращения с местным полигоном бытовых отходов "Ядрово", где утром в среду произошел выброс свалочного газа.
"Дети осмотрены, основные жалобы - тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований", - уточнили в Минздраве. Директор волоколамской школы номер 2 Ирина Дмитриенко ранее сообщала ТАСС, что почти 30 учеников были доставлены в медицинские учреждения Волоколамска, предположительно, из-за сильного выброса сероводорода на полигоне "Ядрово".
"Дети утром пришли в школу, видимо, надышавшись газом, сероводородом, запах которого стоял с ночи. Его пик пришелся с 8:00 до 11:00. Вначале они почувствовали головную боль, головокружение, у некоторых была рвота. В сопровождении родителей из нашей школы в медицинские учреждения были доставлены 29 человек", - сказала она. По словам Дмитриенко, родители забирают детей также из детсадов.
РИА "Новости" директор школы рассказала, что в среду район накрыло очередной волной неприятного запаха с полигона "Ядрово", из-за чего некоторые ученики почувствовали себя плохо. По словам Дмитриенко, некоторые школьники пришли на занятия уже с головной болью и тошнотой, передает РИАМО. В школу вызвали медиков, которые вынесли решение, что причиной стал именно запах с полигона.
Ранее "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщал, что в школе номер 2 распылили газовый баллончик, в результате чего пострадали 40 детей. Позже данные о распылении газа опровергли и в школе, и в администрации Волоколамского района.
"Баллончик в школе никто не распылял. Однако с утра в городе стоял запах неизвестного нам происхождения. В школе N2 стало дурно четырем детям, для них вызвали бригаду скорой медицинской помощи и отвезли их в приемный покой", - сказал собеседник "Интерфакса" в управлении системой образования администрации Волоколамского района.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова также сообщила о четырех обратившихся к медикам детях. По ее словам, учебный процесс не прерван. "Родители по своему усмотрению могут забрать своих детей. Ситуация под контролем у администрации района и министерства образования Московской области", - добавила омбудсмен.
Замначальника управления Екатерина Волкова сообщила ТАСС, что "в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода". "Мы считаем, что причина - свалка "Ядрово", никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую", - сказала она. По ее словам, "ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации - и Министерство образования, и МЧС".
В администрации Волоколамского района "Интерфаксу" подтвердили информацию о выбросе свалочного газа на полигоне "Ядрово". В пресс-службе уточнили, что это произошло в ночь на 21 марта. По словам собеседника агентства, оперативный штаб с ночи работает на полигоне, источник выброса газа выявлен и ликвидирован. На сайте МЧС Росиии меж тем говорится, что замеры воздуха, проведенные лабораториями в течение суток, не выявили превышений предельно-допустимых концентраций на полигоне "Ядрово".
В пресс-службе добавили, что школы и детские сады района работают в штатном режиме. "Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад. Пропуски занятий отмечаться не будут", - добавили в администрации.
Информация о произошедшем в Волоколамске дошла и до Кремля, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев. "Это очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что не располагаю точной информацией о том, что происходит прямо сейчас", - сказал он. Песков напомнил, что президенту постоянно сообщают о мерах, предпринимаемых на мусорных полигонах.
"И президент неоднократно имел контакты с руководством Москвы и Подмосковья и получал доклады относительно планов по расшивке этих проблем", - отметил он. "Эти планы очень сложные, они не могут быть решены в одночасье, но они имеются и они очень комплексные. Это очень серьезные планы", - заключил пресс-секретарь.
Напомним, ситуация вокруг мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске обострилась в начале марта, когда 4 тысячи человек вышли на митинг с требованием закрыть свалку. После спешного закрытия полигона "Кучино" в Балашихе по распоряжению президента России Владимира Путина нагрузка на "Ядрово" возросла. Туда свозят мусор из 13 районов Подмосковья и, как подозревают жители, из Москвы.
Жители Волоколамска и соседствующих со свалкой населенных пунктов жалуются на ухудшение самочувствия, постоянные неприятные запахи, обострение хронических и системных заболеваний, появление аллергии. После массовых протестов власти ввели на полигоне "Ядрово" режим чрезвычайной ситуации, но не во всем районе, как хотели местные жители.
Закрывать полигон не планируется, там обещают провести дегазацию и избавиться от неприятных запахов к началу чемпионата мира по футболу. Работы на свалке уже идут. Жители продолжают митинговать, акции около полигона проходят чуть ли не каждый день и заканчиваются задержаниями. В интернете идет сбор подписей под петицией Путину с требованием признать факт экологической катастрофы в регионе. Помимо Волоколамска против свалок и мусоросжигательных заводов проходят во многих других городах и районах Московской области.
Между тем МЧС не фиксирует превышения вредных веществ около "Ядрово" и утверждает, что здоровью жителей ничего не угрожает. Накануне стало известно, что Роспотребнадзор через суд требовал на 90 суток приостановить работу полигона из-за выявленных нарушений, в том числе из-за превышения допустимой концентрации сероводорода. Однако суд отказал и ограничился только штрафом в 150 тысяч рублей.
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.