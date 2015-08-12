Мосгордума предложила ввести уголовную ответственность за содействие незаконной миграции

26 октября 2017 г. Власти признали, что мигрантов в столице слишком много, но без них не обойтись

Сергей Собянин заявил о необходимости снизить число мигрантов в столице за счет увеличения платы за патент. Эксперты полагают, что это лишь заставит мигрантов уйти в тень и свидетельствует о неэффективности управления.