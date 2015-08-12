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Мосгордума предложила ввести уголовную ответственность за содействие незаконной миграции
21 марта 2018 г. | Время публикации 12:17 | Последние изменения 13:30
Рубрики: Мигранты  
 
Moscow-Live.ru
Мосгордума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за помощь в организации незаконной миграции. Как сообщает агентство "Москва", соответствующие поправки планируется внести в статью 3221 Уголовного кодекса РФ и статью 150 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что организация незаконной миграции - это одно из наиболее опасных проявлений нарушения норм миграционного законодательства. Законопроектом предлагается установить ответственность для тех, кто оказывает умышленное содействие лицам, организующим незаконный въезд в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконное пребывание в РФ или незаконный транзитный проезд через территорию РФ.

Законопроект вводит уголовную ответственность за пособничество в организации незаконной миграции, под которым предлагается понимать указания, предоставление информации либо устранение препятствий к незаконной миграции. Санкции по этой статье будут предусматривать штрафы до 200 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет. "Как только Мосгордума примет закон в трех чтениях, его отправят в Госдуму как законодательную инициативу", - сказала председатель комиссии МГД по безопасности Инна Святенко.

В октябре прошлого года мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве необходимо уменьшить количество мигрантов, в том числе за счет увеличения платы за трудовой патент, "чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники". В свою очередь, эксперты считают, что такая мера, наоборот, приведет к росту числа нелегальных трудовых мигрантов. После введения нового порядка легализации мигрантов ожидалось, что в год будет оформляться около двух миллионов трудовых патентов, однако в итоге за два года было оформлено меньше миллиона патентов. При этом на миграционный учет в 2016 году встало около 1,9 миллиона человек, из них получили патент только 465 тысяч человек, а полностью легальные договоры оформили только половина из них. А правозащитники заявили, что необходимость приезжать в центр неоднократно и предоставлять сложный комплект документов отпугивает мигрантов, а сами патенты не гарантируют защиту от проверок.

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