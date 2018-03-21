Жители Волоколамска осадили больницу, куда массово приводят детей после выбросов со свалки "Ядрово"

Жители подмосковного Волоколамска собрались около центральной районной больницы после массовых случаев недомогания у школьников, которое связывают с выбросами на мусорном полигоне "Ядрово". В больнице телеканалу "Дождь" сообщили о митинге. Так же происходящее около больницы называют СМИ. Сами жители говорят, что пришли из-за плохого самочувствия.
"У нас собрался митинг. К нам также обращаются с жалобами на отравление, дети в основном", - сказал "Дождю" сотрудник приемного отделения больницы. Life сообщает, что местные жители вышли на улицу с требованием разобраться в ситуацией вокруг выбросов с полигона "Ядрово".
"Во всех учебных заведениях скопился этот газ. Из школы номер два поступило в ЦРБ около 20 человек, кто-то даже госпитализирован. Люди ждут, чтобы власти что то предприняли", - рассказал изданию отец одной из доставленных в больницу девочек. По словам активиста Дмитрия Орлова, родители массово повели своих детей в больницу после ночного выброса со свалки.
"Народ взбунтовался, из школ просто увозили на скорых. Сейчас мы находимся у ЦРБ, здесь порядка 200-300 человек. Здесь же учредитель полигона "Ядрово" Конопко Максим Олегович, который пытался давать комментарии: он сказал, что все люди, которые здесь собрались и привозили своих детей - это все провокаторы и нет у них никаких заболеваний", - заявил Орлов.
По данным Telegram-канала Mash, к врачам с жалобами на отравление обратились 183 человека. У всех пострадавших одни и те же симптомы - головокружение, слабость, тошнота, дезориентация. "Местные власти неторопливо провели совещание и, кажется, нашли причину всего, - в одной из низин на полигоне Ядрово произошел выброс газа. Сейчас эту лощину пытаются засыпать землей", - говорится в сообщении паблика.
По данным областного Минздрава, в центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. При этом только пятеро были госпитализированы - "один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований". В ведомстве подчеркнули, что специалисты не связывают обращения с полигоном "Ядрово".
Глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев в разговоре с РБК назвал обстановку "очень тяжелой". "Детей из школ привозили на скорой помощи в больницу. Около приемного покоя собрались родители, которые требуют, чтобы детям поставили точный диагноз. [Врачи] говорят, что это отравление", - сказал Лазарев. По его словам, дети пострадали из-за очередного выброса свалочного газа.
По информации главы города, пострадали около 20 детей из трех школ: 1-й гимназии, школ номер 2 и 6. У школьников была тошнота, рвота, носовое кровотечение и потеря сознания. Директор школы номер 2 Ирина Дмитренко сообщила радиостанции "Эхо Москвы", что детей, жаловавшихся на плохое самочувствие, отправляли домой, но скорую никому из них не вызывали.
"Запах стоял на улицах города уже с утра, когда мы ехали на работу. И когда мы пришли в школу, естественно, дети стали жаловаться на головную боль и на плохое самочувствие. Мы сразу отреагировали. Классный руководитель звонил родителям, родители приезжали и уже добровольно забирали детей и сами решали - везти в приемный покой ребенка или нет. Госпитализированных не было никого", - утверждает директор.
Сейчас, по ее словам, резкого запаха уже нет, в школе провели аэрацию, занятия ведутся согласно расписанию. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщили, что образовательные учреждения Волоколамского района продолжат работать в штатном режиме, передает ТАСС. В пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева ограничились лишь заявлением, что глава региона держит ситуацию с полигонами твердых бытовых отходов на контроле, а также информирует администрацию президента и правительство РФ, передает "Интерфакс".
Напомним, ситуация вокруг мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске обострилась в начале марта, когда 4 тысячи человек вышли на митинг с требованием закрыть свалку. После спешного закрытия полигона "Кучино" в Балашихе по распоряжению президента России Владимира Путина нагрузка на "Ядрово" возросла. Туда свозят мусор из 13 районов Подмосковья и, как подозревают жители, из Москвы.
Жители Волоколамска и соседствующих со свалкой населенных пунктов жалуются на ухудшение самочувствия, постоянные неприятные запахи, обострение хронических и системных заболеваний, появление аллергии. После массовых протестов власти ввели на полигоне "Ядрово" режим чрезвычайной ситуации, но не во всем районе, как хотели местные жители.
Закрывать полигон не планируется, там обещают провести дегазацию и избавиться от неприятных запахов к началу чемпионата мира по футболу. Работы на свалке уже идут. Жители продолжают митинговать, акции около полигона проходят чуть ли не каждый день и заканчиваются задержаниями. В интернете идет сбор подписей под петицией Путину с требованием признать факт экологической катастрофы в регионе. Помимо Волоколамска против свалок и мусоросжигательных заводов проходят во многих других городах и районах Московской области.
Между тем МЧС не фиксирует превышения вредных веществ около "Ядрово" и утверждает, что здоровью жителей ничего не угрожает. Накануне стало известно, что Роспотребнадзор через суд требовал на 90 суток приостановить работу полигона из-за выявленных нарушений, в том числе из-за превышения допустимой концентрации сероводорода. Однако суд отказал и ограничился только штрафом в 150 тысяч рублей.
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