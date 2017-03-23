Новая партия футболок "Не прислоняться" поступила в сувенирные магазины в метро

Футболки с надписью "Не прислоняться" появились в продаже на сувенирных стойках Московского метрополитена. Об этом агентству "Москва"
сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"По просьбам пассажиров, в преддверии весны во все сувенирные стойки Московского метрополитена снова поступили в продажу футболки "Не прислоняться" - белого и черного цветов. Для пассажиров доступны женские футболки размеров от S до XL, и мужские - от M до XXL", - уточнили в пресс-службе. Cтоимость футболки составляет 990 рублей.
Стойки "Живое общение" с сувенирными витринами расположены на станциях "Площадь Революции", "Арбатская" и "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Пушкинская" и "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии, "Комсомольская", "Белорусская", "Парк культуры" Кольцевой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии и "Сретенский бульвар" Люблинско-Дмитровской линии. Кроме того, сувениры можно приобрести во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" Замоскворецкой линии и "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии.
Футболки с надписью "Не прислоняться" появились в продаже весной прошлого года
и вскоре стали самым популярным принтом. Всего за месяц пассажиры приобрели около 500 футболок, а в мае прошлого года в продаже также появились брендированные ветровки и толстовки. Также немалой популярностью пользуется карта "Тройка" в виде брелока
и ручки в традиционных цветах линий метрополитена. А в начале года в продажу поступили браслеты
с функцией проездного билета "Единый": записать поездки на такой браслет можно будет только один раз, а затем сохранить проездной в качестве сувенира. Это особенно актуально для туристов, которые смогут оставить необычный билет на память о визите в Москву