В зеленоградской школе два года работала медсестра, больная туберкулезом Рубрики: Общество

Global Look Press



Как рассказала мать одного из учеников, о болезни женщины на родительском собрании сообщил новый директор школы. Он заявил, что медсестра числилась в штате поликлиники и "просто сидела на территории нашего учебного заведения". Однако родители выяснили, что медсестра плотно контактировала с младшеклассниками, делала им прививки и питалась с ними в одной столовой. Женщина приехала из Тверской области и состояла там на учете в туберкулезном диспансере. При этом женщина в одиночку делала учащимся пробы на реакцию Манту и работала в школе до конца декабря. А в начале января она скончалась.



"А в середине февраля, незадолго до праздника, наших учеников на четыре дня по непонятной причине распустили по домам. Вроде бы в это время в школе срочно проводили санобработку. Нам сказали, чтобы мы забрали с собой абсолютно все вещи детей, но причину не назвали, поэтому некоторые подумали, что эта дезинфекция из-за вирусной пневмонии, которой сейчас тоже многие болеют", — продолжает мать школьника. При этом школу, которую посещает порядка 1000 человек, не закрыли на карантин до выяснения всех обстоятельств, а директор заявил, что сам узнал о ЧП только в феврале и якобы сразу же принял меры. На просьбу показать акты проведенной в школе санобработки он ответил отказом, заявив, что это сугубо внутренний и закрытый документ.



Работники Роспотребнадзора заявили, что знали о заболевании женщины, но во всех документах она числилась безработной, скрывая информацию о том, что трудится в детском учреждении. По еще одной версии, умершая тоже не знала, что у нее открытый туберкулез, и лечилась от онкологического заболевания. Однако халатного отношения руководства школы и поликлиники это не оправдывает. Теперь учащихся этой школы обязаны регулярно проверять на наличие палочек Коха: у двоих детей уже обнаружена положительная реакция, а учительница английского, которая уже месяц не выходит с больничного. В столичном департаменте образования и департаменте здравоохранения ситуацию не комментируют.



Родители зеленоградских школьников намерены обратиться в прокуратуру и потребовать от министерства образования и здравоохранения взять ситуацию на контроль. "Раз такое случилось у нас, то может произойти в любой школе и в любом детском саду, получается, никто не застрахован от того, что его ребенка будет учить или лечить смертельно опасный больной", - заявляют они.



Это не первый случай в столичном регионе в последнее время: в начале прошлого года выяснилось, что учительница с туберкулезом



В школе номер 1151 Зеленограда разразился скандал - как выяснилось, в школе два года работала медсестра, страдавшая открытой формой туберкулеза. О болезни медработника узнали лишь через два месяца после ее смерти, пишет "Московский комсомолец" Как рассказала мать одного из учеников, о болезни женщины на родительском собрании сообщил новый директор школы. Он заявил, что медсестра числилась в штате поликлиники и "просто сидела на территории нашего учебного заведения". Однако родители выяснили, что медсестра плотно контактировала с младшеклассниками, делала им прививки и питалась с ними в одной столовой. Женщина приехала из Тверской области и состояла там на учете в туберкулезном диспансере. При этом женщина в одиночку делала учащимся пробы на реакцию Манту и работала в школе до конца декабря. А в начале января она скончалась."А в середине февраля, незадолго до праздника, наших учеников на четыре дня по непонятной причине распустили по домам. Вроде бы в это время в школе срочно проводили санобработку. Нам сказали, чтобы мы забрали с собой абсолютно все вещи детей, но причину не назвали, поэтому некоторые подумали, что эта дезинфекция из-за вирусной пневмонии, которой сейчас тоже многие болеют", — продолжает мать школьника. При этом школу, которую посещает порядка 1000 человек, не закрыли на карантин до выяснения всех обстоятельств, а директор заявил, что сам узнал о ЧП только в феврале и якобы сразу же принял меры. На просьбу показать акты проведенной в школе санобработки он ответил отказом, заявив, что это сугубо внутренний и закрытый документ.Работники Роспотребнадзора заявили, что знали о заболевании женщины, но во всех документах она числилась безработной, скрывая информацию о том, что трудится в детском учреждении. По еще одной версии, умершая тоже не знала, что у нее открытый туберкулез, и лечилась от онкологического заболевания. Однако халатного отношения руководства школы и поликлиники это не оправдывает. Теперь учащихся этой школы обязаны регулярно проверять на наличие палочек Коха: у двоих детей уже обнаружена положительная реакция, а учительница английского, которая уже месяц не выходит с больничного. В столичном департаменте образования и департаменте здравоохранения ситуацию не комментируют.Родители зеленоградских школьников намерены обратиться в прокуратуру и потребовать от министерства образования и здравоохранения взять ситуацию на контроль. "Раз такое случилось у нас, то может произойти в любой школе и в любом детском саду, получается, никто не застрахован от того, что его ребенка будет учить или лечить смертельно опасный больной", - заявляют они.Это не первый случай в столичном регионе в последнее время: в начале прошлого года выяснилось, что учительница с туберкулезом несколько месяцев подряд преподавала в одной из школ на северо-западе Москвы, и даже после госпитализации учительницы занятия в школе не прекращались ни на один день - руководство решило не объявлять карантин и дождаться заключения эпидемиологов. В то же время многие сотрудники заведения считают, что это была ошибка директора, поскольку к занятиям допускались дети, которым не сделали прививки. Сам же директор заявил, что ничего не знает об этом.



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