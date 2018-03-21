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Туристический автобус провалился в образовавшийся посреди дороги овраг в центре Москвы
21 марта 2018 г. | Время публикации 19:26 | Последние изменения 19:52
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В Дегтярном переулке в Тверском районе в центре Москвы в среду вечером произошло проседание асфальта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства. В настоящий момент Движение по участку Дегтярного переулка перекрыто, автомобилистам рекомендуется объезжать дорогу по Воротниковскому переулку, отметили в ведомстве.

Источник РИА "Новости" в экстренных службах, в свою очередь, отметил, что в образовавшийся посреди дороги овраг задней частью провалился туристический автобус. Ширина ямы составляет около 2,5 метра, а глубина около метра.

"На данном участке введено ограничение транспорта. Автомобили объезжают по Воротниковскому переулку. На месте работают краны. На время работы крана проезд временно закрыт", - сообщили агентству в информационном центре московского департамента транспорта. Представитель центра уточнил, что движение нарушено на участке длиной около 320 метров у места восстановительных работ.

В мэрии между тем оправдались, что инцидент связан с повышением уровня грунтовых вод, возникшим в результате обильных осадков. О некачественном выполнении дорожных работ, по мнению чиновников, речи не идет.

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