Туристический автобус провалился в образовавшийся посреди дороги овраг в центре Москвы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



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"На данном участке введено ограничение транспорта. Автомобили объезжают по Воротниковскому переулку. На месте работают краны. На время работы крана проезд временно закрыт", - сообщили агентству в информационном центре московского департамента транспорта. Представитель центра уточнил, что движение нарушено на участке длиной около 320 метров у места восстановительных работ.



В мэрии между тем оправдались, что инцидент связан с повышением уровня грунтовых вод, возникшим в результате обильных осадков. О некачественном выполнении дорожных работ, по мнению чиновников, речи не идет.



В Дегтярном переулке в Тверском районе в центре Москвы в среду вечером произошло проседание асфальта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства. В настоящий момент Движение по участку Дегтярного переулка перекрыто, автомобилистам рекомендуется объезжать дорогу по Воротниковскому переулку, отметили в ведомстве.Источник РИА "Новости" в экстренных службах, в свою очередь, отметил, что в образовавшийся посреди дороги овраг задней частью провалился туристический автобус. Ширина ямы составляет около 2,5 метра, а глубина около метра."На данном участке введено ограничение транспорта. Автомобили объезжают по Воротниковскому переулку. На месте работают краны. На время работы крана проезд временно закрыт", - сообщили агентству в информационном центре московского департамента транспорта. Представитель центра уточнил, что движение нарушено на участке длиной около 320 метров у места восстановительных работ.В мэрии между тем оправдались, что инцидент связан с повышением уровня грунтовых вод, возникшим в результате обильных осадков. О некачественном выполнении дорожных работ, по мнению чиновников, речи не идет.



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