В столице задержали пятерых рабочих, воровавших электронику из посылок "Почты России"

12 марта 2018 г. В Чертаново на свалке обнаружили десятки вскрытых посылок, где должны были быть мобильники

Житель района во время прогулки обнаружил целую свалку упаковок недалеко от отделения "Почты России". Мужчина проверил трек-номера нескольких посылок и выяснил, что, по официальным данным, они "находятся в пути".