В столице задержали пятерых рабочих, воровавших электронику из посылок "Почты России"

ФГУП "Почта России" совместно с полицией пресекла деятельность преступной группы, совершавшей кражи посылок из сортировочного центра. Как сообщается на сайте
организации, преступная группа была причастна к краже нескольких сотен международных почтовых отправлений. Расследование было инициировано после того, как в московском районе Чертаново были обнаружены пустые оболочки от почтовых отправлений
.
Преступная группа состояла из трех работников одного из сортировочных центров столицы и двух водителей грузовой компании. Операторы отбирали и собирали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику, а их пособники по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и продавали.
Сотрудники службы безопасности "Почты России" организовали круглосуточное наблюдение за действиями подозреваемых, их контактами и перемещениями и задержали их при очередной попытке кражи отправлений.
Подозреваемые отстранены от исполнения служебных обязанностей и в дальнейшем будут уволены. Против них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Злоумышленники дают признательные показания, устанавливается общий ущерб от их деятельности. Адресатам похищенных почтовых отправлений будет возмещен ущерб в соответствии с законом "О почтовой связи".
Подобные случаи в столице не редкость: в январе прошлого года был задержан работник почтамта, воровавший телефоны из клиентских посылок
, а в феврале того же года была раскрыта группа мошенников, посылавших клиентам кирпичи вместо смартфонов
. А у грузчика в аэропорту Шереметьево было обнаружено более десятка смартфонов
в заводской упаковке: чтобы скрыть кражу, мужчина перегружал мешки с различными посылками с тележки на грузовой пандус и выстраивал "баррикады".