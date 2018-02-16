"Интерфакс" переписал возмутившую соцсети цитату вице-мэра о лечении рака на поздней стадии за счет пациента Рубрики: Общество

Global Look Press



"Если человек не прошел диспансеризацию вовремя, условия его медицинской страховки надо пересмотреть. Но это мое личное мнение, это не мне решать", - гласит первоначальная цитата "Интерфакса". Приведенные в такой версии, слова вице-мэра вызвали возмущение. "В нормальной системе управления Печатникова либо одернули бы сверху, либо предложили поискать другую работу", - написал на своей странице



Он отметил, что практически никто из его знакомых не проходил диспансеризацию, так как о ней никому "не сообщали и не напоминали". "Но, по логике Печатникова (а назначил его, напомню, Собянин), в тот единственный раз, когда эта помощь понадобится, тогда-то ее и откажутся оказывать из соображений экономии", - пишет Гудков. Его возмущение разделили и другие пользователи соцсети.















приводит почти ту же цитату, что первоначально была и у "Интерфакса": "Если человек не прошел технический осмотр, диспансеризацию вовремя, то я бы считал, что условия его медицинской страховки должны быть изменены. Но это не мне решать". Вице-мэр отметил, что у человека должна быть ответственность за свое здоровье, поэтому необходимо вовремя проходить диспансеризацию, добавляет агентство.



Но если у РИАМО фраза Печатникова пока осталась неизменной, то "Интерфакс" внес в свою заметку "правки, существенно меняющие ее смысл", - такой пассаж предваряет



В переписанной заметке также говорится, что вице-мэр привел в пример Южную Корею, где человеку, не прошедшему предусмотренную плановую диспансеризацию, пересматривают финансовые условия медицинской страховки. "К собственному здоровью, к диспансеризации нужно относиться хотя бы не хуже, чем к плановому техосмотру автомобиля. Без техосмотра страховку на автомобиль не оформят", - сказал Печатников, согласно обновлению.



"Интерфакс" принес извинения читателям и лично Леониду Печатникову "за некорректное цитирование в предыдущей версии новости". О том, что вице-мэр не разделяет азиатский подход к лечению рака на поздней стадии за счет пациента и "никогда не предлагал подобного", сообщает и ТАСС.



"Опыт Южной Кореи интересен тем, что там минимальное количество больных раком поздних стадий, потому что если в этой стране человек регулярно не проходит диспансеризацию, у него ухудшаются условия его страховки", - такую цитату вице-мэра приводит ТАСС. По словам, Печатникова, главная задача в борьбе с раком - не допустить третьей-четвертой стадий рака, и для этого диспансеризация - "очень эффективный инструмент".



Между тем страховые компании уже готовят пилотный проект, по которому стоимость страховки будет зависеть от того, прошел ли пациент диспансеризацию. Об этом радиостанции



Он отметил, что стал бы ограничиваться только онкологией и обратил внимание на "лицемерное" положение Конституции о праве на бесплатную медицину, "потому что мы видим, что на самом деле происходит".



"Поэтому мы разрабатываем свои модели, которые предусматривают пилотный проект, который может быть осуществлен, если на это власти согласятся, в трех-четырех регионах. Когда потихоньку оплата медицинского учреждения, оплата лечения пациентов, будут зависеть от страховых принципов, будут зависеть от диспансеризаций, будут зависеть от многих вещей, и деньги пойдут за пациентом туда, где лучше лечат, а не всем сестрам по серьгам. Тогда можно будет учесть и то, о чем сегодня говорил Печатников. Мы над этим думаем", - сказал Юргенс.



Агентство "Интерфакс" переписало цитату вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова о лечении рака на поздней стадии за свой счет, вызвавшую возмущение в соцсетях. В прежней версии новости, доступной на сайте web.archive.org говорилось, что Печатников находит "разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней, запущенной стадии, лечится за свой счет"."Если человек не прошел диспансеризацию вовремя, условия его медицинской страховки надо пересмотреть. Но это мое личное мнение, это не мне решать", - гласит первоначальная цитата "Интерфакса". Приведенные в такой версии, слова вице-мэра вызвали возмущение. "В нормальной системе управления Печатникова либо одернули бы сверху, либо предложили поискать другую работу", - написал на своей странице Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков.Он отметил, что практически никто из его знакомых не проходил диспансеризацию, так как о ней никому "не сообщали и не напоминали". "Но, по логике Печатникова (а назначил его, напомню, Собянин), в тот единственный раз, когда эта помощь понадобится, тогда-то ее и откажутся оказывать из соображений экономии", - пишет Гудков. Его возмущение разделили и другие пользователи соцсети. РИАМО приводит почти ту же цитату, что первоначально была и у "Интерфакса": "Если человек не прошел технический осмотр, диспансеризацию вовремя, то я бы считал, что условия его медицинской страховки должны быть изменены. Но это не мне решать". Вице-мэр отметил, что у человека должна быть ответственность за свое здоровье, поэтому необходимо вовремя проходить диспансеризацию, добавляет агентство.Но если у РИАМО фраза Печатникова пока осталась неизменной, то "Интерфакс" внес в свою заметку "правки, существенно меняющие ее смысл", - такой пассаж предваряет обновленную версию новости . Согласно новому варианту, Печатников сказал следующее: "Нам необходимо стимулировать выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, в том числе материально. Но это мое личное мнение".В переписанной заметке также говорится, что вице-мэр привел в пример Южную Корею, где человеку, не прошедшему предусмотренную плановую диспансеризацию, пересматривают финансовые условия медицинской страховки. "К собственному здоровью, к диспансеризации нужно относиться хотя бы не хуже, чем к плановому техосмотру автомобиля. Без техосмотра страховку на автомобиль не оформят", - сказал Печатников, согласно обновлению."Интерфакс" принес извинения читателям и лично Леониду Печатникову "за некорректное цитирование в предыдущей версии новости". О том, что вице-мэр не разделяет азиатский подход к лечению рака на поздней стадии за счет пациента и "никогда не предлагал подобного", сообщает и ТАСС."Опыт Южной Кореи интересен тем, что там минимальное количество больных раком поздних стадий, потому что если в этой стране человек регулярно не проходит диспансеризацию, у него ухудшаются условия его страховки", - такую цитату вице-мэра приводит ТАСС. По словам, Печатникова, главная задача в борьбе с раком - не допустить третьей-четвертой стадий рака, и для этого диспансеризация - "очень эффективный инструмент".Между тем страховые компании уже готовят пилотный проект, по которому стоимость страховки будет зависеть от того, прошел ли пациент диспансеризацию. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.Он отметил, что стал бы ограничиваться только онкологией и обратил внимание на "лицемерное" положение Конституции о праве на бесплатную медицину, "потому что мы видим, что на самом деле происходит"."Поэтому мы разрабатываем свои модели, которые предусматривают пилотный проект, который может быть осуществлен, если на это власти согласятся, в трех-четырех регионах. Когда потихоньку оплата медицинского учреждения, оплата лечения пациентов, будут зависеть от страховых принципов, будут зависеть от диспансеризаций, будут зависеть от многих вещей, и деньги пойдут за пациентом туда, где лучше лечат, а не всем сестрам по серьгам. Тогда можно будет учесть и то, о чем сегодня говорил Печатников. Мы над этим думаем", - сказал Юргенс.



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