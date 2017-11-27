

Более 300 дополнительных парковочных мест появится в столице Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Для создания парковочных мест ряд улиц станут односторонними. Это касается 2-й Тверской-Ямской от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы, улицы Героев Панфиловцев на участке от дома 7, корпус 3, до дома 13, корпус 1, а также бокового проезда Сходненской. Изменения затронут и участки 1-го Дербеневского переулка, 1-го Южнопортового проезда, 9-го и 11-го проспектов Новогиреево. На освободившейся территории и планируют разместить парковочные места.



"Наша деятельность основывается на анализе аварийно-опасных участков, на предложениях от префектур и управ, а также анализе статистики ДТП и загруженности улиц", — пояснил глава Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев. По его словам, такие меры не только увеличат общую площадь парковок, но и обезопасят улицы. Например, ожидается, что на пересечении 2-й Тверской-Ямской и Лесной улиц снизится вероятность столкновения при выезде из арки, а на боковом проезде Сходненской около школы уменьшится количество ДТП.



В то же время в отдельных районах движение наоборот сделают двусторонним. Такие изменения ожидаются на улицах Усиевича (от Балтийской до Головановского переулка), Демьяна Бедного (от улицы Мневники до проспекта Маршала Жукова) и Вишневая (от Тушинской улицы до улицы Циолковского). Ожидается, что это повысит связность районов Аэропорт, Хорошево-Мневники и Покровское-Стрешнево.



Проблема парковочных мест остается одной из самых важных в столице, однако власти не спешат решать ее. Так, в начале года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что увеличение количества парковок в центре могло бы привести



Он подчеркнул, что превышение максимального количества парковочных мест "в любом случае приведёт к росту загруженности дорог и полному коллапсу движения", а максимально допустимое количество парковочных мест внутри Бульварного кольца рассчитывается исходя из того, чтобы машины могли ехать, а не стоять в пробках. По словам мэра, платные парковки снижают или сдерживают число перемещающихся машин, улучшая движение не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД.



В свою очередь, специалисты "Яндекса" отмечают, что загруженность улиц в центре Москвы существенно выросла за последние пять лет, а внутри Садового кольца ситуация с пробками В ближайшие несколько месяцев в Москве появится более 300 дополнительных парковочных мест. Как пишут "Известия" , это станет возможно благодаря изменению схемы организации дорожного движения в шести столичных округах.Для создания парковочных мест ряд улиц станут односторонними. Это касается 2-й Тверской-Ямской от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы, улицы Героев Панфиловцев на участке от дома 7, корпус 3, до дома 13, корпус 1, а также бокового проезда Сходненской. Изменения затронут и участки 1-го Дербеневского переулка, 1-го Южнопортового проезда, 9-го и 11-го проспектов Новогиреево. На освободившейся территории и планируют разместить парковочные места."Наша деятельность основывается на анализе аварийно-опасных участков, на предложениях от префектур и управ, а также анализе статистики ДТП и загруженности улиц", — пояснил глава Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев. По его словам, такие меры не только увеличат общую площадь парковок, но и обезопасят улицы. Например, ожидается, что на пересечении 2-й Тверской-Ямской и Лесной улиц снизится вероятность столкновения при выезде из арки, а на боковом проезде Сходненской около школы уменьшится количество ДТП.В то же время в отдельных районах движение наоборот сделают двусторонним. Такие изменения ожидаются на улицах Усиевича (от Балтийской до Головановского переулка), Демьяна Бедного (от улицы Мневники до проспекта Маршала Жукова) и Вишневая (от Тушинской улицы до улицы Циолковского). Ожидается, что это повысит связность районов Аэропорт, Хорошево-Мневники и Покровское-Стрешнево.Проблема парковочных мест остается одной из самых важных в столице, однако власти не спешат решать ее. Так, в начале года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что увеличение количества парковок в центре могло бы привести к коллапсу на дорогах . "Представим, что мы решили увеличить количество парковочных мест, скажем, на небольшую цифру, на 20%. В результате от 3 до 3,5 тысячи машин дополнительно въедут в пределы Бульварного кольца и будут там парковаться. Вместо пробок семь баллов мы получаем восемь баллов. А если увеличим количество парковочных мест на 50%, будем иметь не семь, а 10 баллов — глухую пробку внутри Бульварного кольца", — написал Собянин.Он подчеркнул, что превышение максимального количества парковочных мест "в любом случае приведёт к росту загруженности дорог и полному коллапсу движения", а максимально допустимое количество парковочных мест внутри Бульварного кольца рассчитывается исходя из того, чтобы машины могли ехать, а не стоять в пробках. По словам мэра, платные парковки снижают или сдерживают число перемещающихся машин, улучшая движение не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД.В свою очередь, специалисты "Яндекса" отмечают, что загруженность улиц в центре Москвы существенно выросла за последние пять лет, а внутри Садового кольца ситуация с пробками самая плохая с 2013 года . Внутри Садового кольца за год скорость движения упала на 16 процентов утром и на 8 вечером. В утренний час пик средняя скорость движения на Садовом составляет около 27 километров в час, а к 18:00 падает до 15 километров в час. Затруднения на дорогах возникают уже около семи утра, а некоторые улицы остаются загруженными до 8-9 часов вечера.



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