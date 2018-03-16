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Москва выделила еще 100 квартир для покупки за доплату в рамках программы реновации
21 мая 2018 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Недвижимость  
 
Moscow-Live.ru
Власти Москвы выделили около 100 квартир, которые горожане смогут приобрести за доплату в рамках программы реновации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Как сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, квартиры находятся в домах на проспекте Вернадского, д. 69 и д. 61 к. 1, улица Гжатская, д. 16 к. 1 и улица Красных Зорь, д. 59Б. Перечень жилых помещений, доступных для приобретения за доплату, с информацией о планировке и стоимости квадратного метра размещен на сайте стройкомплекса Москвы в разделе "Реновация". Ранее сообщалось, что под нужды участников программы также передадут часть квартир в новом жилом комплексе, который будет построен по адресу: улица Расплетина, владение 3. Еще 9 тысяч квадратных метров в этом комплексе предназначены для волнового переселения жителей из сносимых домов, расположенных на территории квартала 82 района Хорошево-Мневники.

Между тем активисты продолжают обращать внимание на то, что программа реновации осуществляется в основном за счет жилья, предназначенного для очередников. Сообщалось, что квартиры по программе "Жилище" до очередников не доходили, а средства, первоначально выделенные на программу, были направлены на реализацию домов по программе реновации. При этом сроки ожидания очередниками квартир не установлены, программа льготной ипотеки для молодых семей завершилась, а программы выделения субсидий многодетным семьям и содействия нуждающимся в улучшении жилищных условий по льготной ипотеке практически не работают. А некоторые участники реновации пожаловались на то, что даже со скидкой стоимость дополнительных площадей оказалась выше, чем в коммерческом жилье.

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