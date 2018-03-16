Москва выделила еще 100 квартир для покупки за доплату в рамках программы реновации

11 мая 2018 г. Часть квартир в новом ЖК на северо-западе Москвы передадут в программу реновации

На улице Расплетина будет построен новый жилой комплекс, часть квартир в котором инвестор обязуется передать городу по программе реновации. Некоторые другие квартиры передадут для волнового переселения жителей из сносимых домов.