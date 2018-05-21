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Координатора московского штаба Навального задержали силовики
21 мая 2018 г. | Время публикации 18:29 | Последние изменения 18:37
Рубрики: Общество  
 
Личный сайт кандидата в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Сергея Бойко
Координатора московского штаба оппозиционного деятеля Алексея Навального Сергея Бойко задержали 21 мая сотрудники полиции. Об этом сообщили в паблике "Команда Навального | Москва" в социальной сети "ВКонтакте".

"Бойко задержали прямо у его дома и без объяснения причин увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении. Комментариев от правоохранительных органов по поводу задержания пока не последовало.

Предположительно, задержание Бойко связано с акциями "Он нам не царь", организованными сторонниками Навального 5 мая в десятках городов России, включая столицу.



Митинги состоялись в преддверии инаугурации Владимира Путина. По данным сайта "ОВД-Инфо", в общей сложности в ходе акций были задержаны почти 1600 участников протестов, большинство из них - в Москве.

Самого Навального Тверской районный суд столицы 15 мая заключил под арест на 45 суток. Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП РФ) и в неповиновении требованию сотрудника полиции. Тем временем задержания активистов в разных городах продолжаются.
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