Координатора московского штаба Навального задержали силовики

Координатора московского штаба оппозиционного деятеля Алексея Навального Сергея Бойко задержали 21 мая сотрудники полиции. Об этом сообщили в паблике "Команда Навального | Москва"
в социальной сети "ВКонтакте".
"Бойко задержали прямо у его дома и без объяснения причин увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении. Комментариев от правоохранительных органов по поводу задержания пока не последовало.
Предположительно, задержание Бойко связано с акциями "Он нам не царь"
, организованными сторонниками Навального 5 мая в десятках городов России, включая столицу.
Митинги состоялись в преддверии инаугурации
Владимира Путина. По данным сайта "ОВД-Инфо", в общей сложности в ходе акций были задержаны почти 1600 участников протестов, большинство из них - в Москве.
Самого Навального Тверской районный суд столицы 15 мая заключил под арест на 45 суток
. Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП РФ) и в неповиновении требованию сотрудника полиции. Тем временем задержания активистов в разных городах продолжаются.