Полиция ищет водителя, бросившего машину каршеринга после аварии

Полиция разыскивает водителя, бросившего автомобиль каршеринга, перевернувшийся после аварии. Как сообщили РИА "Новости"
в столичном управлении Госавтоинспекции, инцидент произошел накануне вечером в Михневском проезде. Личность водителя устанавливается.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего машина перевернулась. Автолюбитель сбежал с места аварии, бросив машину перевернутой на газоне рядом с трассой. По данному факту проводится проверка.
Разного рода злоупотребления каршерингом в столице не редкость. Так, злоумышленники нередко покупают у других граждан фотографии настоящих документов и их селфи для регистрации. Среди несовершеннолетних особенно популярен вариант с регистрацией аккаунта на более взрослого родственника
. Другие популярные виды мошенничества — регистрация по украденным документам и использование машин в качестве такси.
После того, как каршеринговые сервисы начали блокировать пользователей, нарушающих правила дорожного движения, мошенники стали покупать аккаунты, регистрируя их на украденные документы и одноразовые сим-карты, которыми торгуют в палатках и переходах. Водители садятся за прокатные автомобили в нетрезвом виде
, ошибочно полагая, что уйдут от ответственности.