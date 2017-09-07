Полиция ищет водителя, бросившего машину каршеринга после аварии

10 января 2018 г. Трое подростков перевернулись на каршеринговом авто, взятом по чужим документам

Трое школьников взяли напрокат машину по чужим документам: на скользкой дороге иномарку занесло, и она перевернулась. Полиция выясняет, как сервис каршеринга мог предоставить машину несовершеннолетним.