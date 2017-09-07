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Полиция ищет водителя, бросившего машину каршеринга после аварии
21 мая 2018 г. | Время публикации 08:23
Рубрики: Происшествия  
 
АГН Москва
Полиция разыскивает водителя, бросившего автомобиль каршеринга, перевернувшийся после аварии. Как сообщили РИА "Новости" в столичном управлении Госавтоинспекции, инцидент произошел накануне вечером в Михневском проезде. Личность водителя устанавливается.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, после чего машина перевернулась. Автолюбитель сбежал с места аварии, бросив машину перевернутой на газоне рядом с трассой. По данному факту проводится проверка.

Разного рода злоупотребления каршерингом в столице не редкость. Так, злоумышленники нередко покупают у других граждан фотографии настоящих документов и их селфи для регистрации. Среди несовершеннолетних особенно популярен вариант с регистрацией аккаунта на более взрослого родственника. Другие популярные виды мошенничества — регистрация по украденным документам и использование машин в качестве такси.

После того, как каршеринговые сервисы начали блокировать пользователей, нарушающих правила дорожного движения, мошенники стали покупать аккаунты, регистрируя их на украденные документы и одноразовые сим-карты, которыми торгуют в палатках и переходах. Водители садятся за прокатные автомобили в нетрезвом виде, ошибочно полагая, что уйдут от ответственности.
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