

Блогер Варламов обвинил сотрудников "Делимобиля" в нападении при аренде электросамоката: ВИДЕО Рубрики: Общество

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Как отмечает



При этом другой пользователь Максим Овсянников, которому все же удалось зарегистрироваться, не сразу смог взять самокат на станции: "То самокаты были с дефектами, то сотрудники не могли их выдать, так как приложение работало с ошибками". На то, чтобы все же взять самокат, потребовалось полтора часа, а после тестирования начались неожиданности. Как уточняет портал



Позднее, когда Овсянников попытался заменить разрядившийся самокат у станции метро "Чистые пруды", его заблокировали в приложении без объяснения причин. Стоявший рядом промоутер "Делисамоката" заявил: "Это ты Максим? Иди отсюда", — после чего отказался отвечать на любые вопросы. Спустя несколько минут к станции приехали сотрудники "Делимобиля", которые схватили Овсянникова, объявив о "гражданском задержании" до прибытия службы безопасности или полиции. Увидев Варламова и самокат от YouDrive, сотрудник компании по имени Вячеслав обвинил блогера в провокации и сообщил, что Овсянников "150 самокатов переломал".



"То тебе не едет, то тебе не работает, то тебе руль не тот. Ты точку закрыл целую", — пожаловался Вячеслав, отметив, что сервис аренды сделан для "нормальных" людей. После того как компания Варламова объяснила, что возвраты самокатов через приложение были связаны с их отсутствием на станции, а не с попытками саботировать работу сервиса, сотрудники "Делимобиля" извинились и угостили Овсянникова чаем. Несмотря на исчерпанность инцидента, вскоре после этого пресс-служба "Делимобиля" выпустила заявление об инциденте, в котором ссылалась на то, что виновник инцидента "был агрессивным, был недоволен тем, что у него заблокирован доступ на аренду и начал очень агрессивно высказывать претензии, после чего разразился скандал". А наряд полиции, который был вызван Варламовым в ходе инцидента, на место так и не прибыл.



"Сотрудники "Делимобиля" решили, что это все ПРОВОКАЦИЯ КОНКУРЕНТОВ!!! из YouDrive! Что же страшного по мнению "Делимобиля" сделали конкуренты? Вы не поверите, они подкупили блогеров, подарив им самокаты! И теперь блогеры специально будут критиковать "Делимобиль"! Откуда этот бред сумасшедшего мог возникнуть в головах менеджмента "Делимобиля", я понять не могу", - пишет Варламов.







Напомним, прокат электросамокатов открылся 18 мая, на его открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Как сообщает Блогер Илья Варламов обвинил сотрудников каршеринга "Делимобиль" в нападении при попытке воспользоваться сервисом аренды электросамокатов "Делисамокат", который компания запустила 18 мая. По его словам, программа аренды работает некорректно, выбрать работающий самокат непросто, а одного из блогеров, протестировавшего самокат, заподозрили в работе на конкурентов и начали угрожать задержанием.Как отмечает в своем блоге Варламов, одновременно с "Делисамокатом" аналогичный проект Youdrive lite запустила каршеринговая компания Youdrive. При запуске системы "Делисамокат" выяснилось, что пользоваться приложением непросто. "У большинства пользователей приложение вылетает и глючит, весь AppStore в проклятиях, а рейтинг приложения опустился ниже 2-х баллов, что бывает редко", - отмечает он. Кроме того, самокаты выдают буквально в ручном режиме: на каждой станции стоит промоутер, который проверяет данные и выдает самокат, а потом принимает его обратно.При этом другой пользователь Максим Овсянников, которому все же удалось зарегистрироваться, не сразу смог взять самокат на станции: "То самокаты были с дефектами, то сотрудники не могли их выдать, так как приложение работало с ошибками". На то, чтобы все же взять самокат, потребовалось полтора часа, а после тестирования начались неожиданности. Как уточняет портал The Village , при первоначальной аренде в "Делисамокате" на Кузнецком Мосту Овсянникову пришлось использовать несколько QR-кодов, поскольку часть самокатов была сломана, а часть из них вовсе отсутствовала на станции. Из-за этого прокатное приложение зафиксировало несколько последовательных возвратов.Позднее, когда Овсянников попытался заменить разрядившийся самокат у станции метро "Чистые пруды", его заблокировали в приложении без объяснения причин. Стоявший рядом промоутер "Делисамоката" заявил: "Это ты Максим? Иди отсюда", — после чего отказался отвечать на любые вопросы. Спустя несколько минут к станции приехали сотрудники "Делимобиля", которые схватили Овсянникова, объявив о "гражданском задержании" до прибытия службы безопасности или полиции. Увидев Варламова и самокат от YouDrive, сотрудник компании по имени Вячеслав обвинил блогера в провокации и сообщил, что Овсянников "150 самокатов переломал"."То тебе не едет, то тебе не работает, то тебе руль не тот. Ты точку закрыл целую", — пожаловался Вячеслав, отметив, что сервис аренды сделан для "нормальных" людей. После того как компания Варламова объяснила, что возвраты самокатов через приложение были связаны с их отсутствием на станции, а не с попытками саботировать работу сервиса, сотрудники "Делимобиля" извинились и угостили Овсянникова чаем. Несмотря на исчерпанность инцидента, вскоре после этого пресс-служба "Делимобиля" выпустила заявление об инциденте, в котором ссылалась на то, что виновник инцидента "был агрессивным, был недоволен тем, что у него заблокирован доступ на аренду и начал очень агрессивно высказывать претензии, после чего разразился скандал". А наряд полиции, который был вызван Варламовым в ходе инцидента, на место так и не прибыл."Сотрудники "Делимобиля" решили, что это все ПРОВОКАЦИЯ КОНКУРЕНТОВ!!! из YouDrive! Что же страшного по мнению "Делимобиля" сделали конкуренты? Вы не поверите, они подкупили блогеров, подарив им самокаты! И теперь блогеры специально будут критиковать "Делимобиль"! Откуда этот бред сумасшедшего мог возникнуть в головах менеджмента "Делимобиля", я понять не могу", - пишет Варламов.Напомним, прокат электросамокатов открылся 18 мая, на его открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Как сообщает "Интерфакс" , стоимость аренды самоката составит 100 рублей в час или 450 рублей в сутки (с 7:00 до 23:00). Самокаты будут оборудованы системой GPS для предотвращения краж. Идентификация пользователей осуществляется через мобильное приложение, деньги за использование самокатов будут списываться с привязанной к сервису банковской карты. Изначально сервис аренды самокатов задумывался как сезонный проект, однако после анализа пользовательского поведения пункты проката могут продолжить работу зимой.



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