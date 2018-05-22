

"Открытый гей" Антон Красовский, возглавляющий "СПИД. Центр", объявил о планах баллотироваться на пост мэра Москвы Рубрики: Общество

Антон Красовский | Антон Красовский | © РИА Новости / Алексей Филиппов



"Я буду выдвигаться на выборы мэра Москвы. И буду выдвигаться я не против Собянина, не против Яшина, не против Дмитрия Гудкова, не против какого-то человека, который победит в праймериз "Яблока", "Левого фронта" или КПРФ. Я хочу выдвигаться как некая альтернатива вообще всему этому, что сейчас происходит в этой стране и в этом городе, в котором я живу всю свою жизнь", - пояснил Красовский.



Журналист подчеркнул, что является открытым геем и потому считает сам факт своего выдвижения уже победой. "Само это выдвижение мое, с моей точки зрения, является уже победой. Потому что пойдите вы найдите еще хоть одного открытого гея, который выдвигался на такую позицию в странах бывшего СНГ. Я абсолютно убежден, что меня не зарегистрируют Разумеется, у меня есть план дойти до той точки, до которой я смогу дойти", - продолжил Красовский.



По его словам, он пойдет на "выборы за ценности", а не против Собянина, Яшина или Гудкова. "Это выборы за мой город, за москвичей и за меня лично", - пояснил журналист.



"Это решение, друзья мои, принято сегодня утром. Я вам честно говорю. Я не знаю, каким образом это все будет функционировать, пока еще, еще раз вам говорю, это все чистая авантюра. Оно никем не утверждено, согласовано. Меня точно никто никогда не обвинит, что я какой-то проект Кремля", - подчеркнул Красовский.



Одновременно с этим газета "Ведомости" сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин, состоящий в партии "Единая Россия", пойдет на свои вторые выборы на пост столичного градоначальника, которые состоятся в сентябре 2018 года, самовыдвиженцем.



В апреле этого года Мосгордума



В 2013 году Собянин участвовал в выборах мэра Москвы в качестве самовыдвиженца. Тогда ему требовалось собрать подписи не менее 1% от числа зарегистрированных в столице избирателей (более 73 тысяч подписей). Политик значительно



Выборы мэра должны пройти 9 сентября 2018 года - в единый день голосования. О намерении участвовать в них уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин и лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин. Журналист, руководитель некоммерческой организации "СПИД. Центр" Антон Красовский , который был главой избирательного штаба Михаила Прохорова во время президентской кампании 2012 года и работал на Ксению Собчак на минувших выборах, в эфире радиостанции "Эхо Москвы" объявил о своем намерении баллотироваться на пост мэра Москвы."Я буду выдвигаться на выборы мэра Москвы. И буду выдвигаться я не против Собянина, не против Яшина, не против Дмитрия Гудкова, не против какого-то человека, который победит в праймериз "Яблока", "Левого фронта" или КПРФ. Я хочу выдвигаться как некая альтернатива вообще всему этому, что сейчас происходит в этой стране и в этом городе, в котором я живу всю свою жизнь", - пояснил Красовский.Журналист подчеркнул, что является открытым геем и потому считает сам факт своего выдвижения уже победой. "Само это выдвижение мое, с моей точки зрения, является уже победой. Потому что пойдите вы найдите еще хоть одного открытого гея, который выдвигался на такую позицию в странах бывшего СНГ. Я абсолютно убежден, что меня не зарегистрируют Разумеется, у меня есть план дойти до той точки, до которой я смогу дойти", - продолжил Красовский.По его словам, он пойдет на "выборы за ценности", а не против Собянина, Яшина или Гудкова. "Это выборы за мой город, за москвичей и за меня лично", - пояснил журналист."Это решение, друзья мои, принято сегодня утром. Я вам честно говорю. Я не знаю, каким образом это все будет функционировать, пока еще, еще раз вам говорю, это все чистая авантюра. Оно никем не утверждено, согласовано. Меня точно никто никогда не обвинит, что я какой-то проект Кремля", - подчеркнул Красовский.Одновременно с этим газета "Ведомости" сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин, состоящий в партии "Единая Россия", пойдет на свои вторые выборы на пост столичного градоначальника, которые состоятся в сентябре 2018 года, самовыдвиженцем.В апреле этого года Мосгордума приняла поправки в Избирательный кодекс Москвы, снижающие с 1% до 0,5 % количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в мэры столицы. Таким образом, теперь кандидату, не пользующемуся партийной льготой, придется собрать более 36 000 подписей. Кроме того, ему придется преодолеть муниципальный фильтр, то есть получить поддержку 6% городских муниципальных депутатов (максимум 116 депутатов от 110 районов Москвы).В 2013 году Собянин участвовал в выборах мэра Москвы в качестве самовыдвиженца. Тогда ему требовалось собрать подписи не менее 1% от числа зарегистрированных в столице избирателей (более 73 тысяч подписей). Политик значительно превысил этот лимит Выборы мэра должны пройти 9 сентября 2018 года - в единый день голосования. О намерении участвовать в них уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин и лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин.



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