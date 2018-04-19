Четыре члена КПРФ и представитель "Левого фронта" победили в праймериз кандидата в мэры от "лево-патриотических сил""

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов назвал победителей праймериз левых сил по определению кандидата в мэры Москвы. Как сообщает "Интерфакс"
, ими стали депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, представитель "Левого фронта", журналист Максим Шевченко, бывший депутат Госдумы и Мосгордумы от КПРФ Вадим Кумин, лидер московской организации КПРФ Валерий Рашкин и депутат Мосгордумы Николай ЗубрилинГолосование
проходило в течение месяца, с 19 апреля по 20 мая, его инициатором выступил "Левый фронт", праймериз поддержали КПРФ, а также ряд левых и патриотических сил. Всего граждане предлагали более 20 кандидатов, некоторые из них взяли самоотвод, в связи с чем в голосовании принимали участие 14 человек, сообщил он. В голосовании приняли участие более пяти тысяч человек, накруток или других нарушений выявлено не было.
"Как оргкомитет фиксируем, что москвичи высказали свои предпочтения, официально призываем КПРФ на своей городской конференции, которая будет в начале июня, выдвинуть одного из лидеров праймериз. Мы будем работать над тем, чтобы остальные победители работали командой и на выборах мэра, и в будущем на выборах в Мосгордуму", - сказал Удальцов. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что коммунисты планируют выдвинуть одного из лидеров голосования Вадима Кумина кандидатом на выборах мэра Москвы.
В середине апреля сообщалось, что достаточным числом муниципальных депутатов для регистрации кандидата в мэры располагает лишь "Единая Россия". Как сообщил заместитель секретаря московского отделения партии Олег Смолкин, решение о том, кому из оппозиционных кандидатов помогать с подписями, примут позже. По мнению экспертов, самой яркой фигурой среди кандидатов от левых сил является Валерий Рашкин, но мэрия не будет ему помогать. Остальные же кандидаты просто не смогут стать соперниками для действующего мэра.