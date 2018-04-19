Четыре члена КПРФ и представитель "Левого фронта" победили в праймериз кандидата в мэры от "лево-патриотических сил""

19 апреля 2018 г. В столице началась подготовка к выборам мэра. ЕР дала понять, что у Гудкова и Яшина шансов нет

Сергей Собянин является единственным кандидатом на выборах 9 сентября, которому удастся пройти муниципальный фильтр. Также поддержка может быть оказана кандидатам от партии "Яблоко", у Гудкова и Яшина таких шансов нет.