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Блогер Варламов отказался от участия в выборах столичного мэра
21 мая 2018 г. | Время публикации 10:07 | Последние изменения 10:21
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Блогер Илья Варламов отказался от участия в выборах мэра Москвы, о чем сообщил на своем сайте. "У меня объективно недостаточно сил и опыта в политике, чтобы провести хорошую кампанию и объединить достаточное количество людей", – отмечает Варламов.

По его словам, предстоящие выборы можно будет назвать выборами "очень условно", потому что необходимое количество подписей муниципальных депутатов может собрать только кандидат от партии "Единая Россия". У КПРФ, "Яблока" и ЛДПР нет нужного количества депутатов в достаточном числе округов.

Блогер напомнил, что в прошлые выборы мэра Москвы "Единая Россия" отдала подписи политику Алексею Навальному, который занял второе место по числу набранных голосов. Однако теперь ситуация изменилась и Кремль "не готов рисковать", предоставляя трибуну оппозиции. Блогер отмечает, что планировал использовать выборы, чтобы донести до аудитории свои идеи, но понял, что гораздо важнее говорить о конкурентных выборах, демократии, честных СМИ и судах, чем об урбанистике. Он также выразил желание поддержать независимых кандидатов.

Варламов сообщил о планах баллотироваться в мэры Москвы в середине апреля. Тогда же он представил концепцию своей предвыборной программы "Радикальный урбанизм", которая призвана сделать жизнь в столице удобнее. Например, он предложил перекрасить Кремль в белый цвет, развивать общественный транспорт и ввести платный въезд в центр города. а также полностью запретить въезд внутрь Бульварного кольца, за исключением автомобилей жителей центра города, такси и общественного транспорта. Некоторые объекты, такие, как памятник Петру I и торговый центр "Атриум", предлагалось снести и демонтировать большинство заборов в городе.

Ранее о намерении участвовать в выборах в Москве заявили три представителя либеральной оппозиции: глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, экс-депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гудков и глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин. Гудков в феврале заявлял, что рассчитывает на поддержку "Яблока", но затем объявил о создании Партии перемен. Яшин объявил о выдвижении на прошлой неделе, сказав, что хочет "остановить Собянина и "Единую Россию". Он также предложил провести праймериз и выбрать единого кандидата от "демократического движения". Однако в итоге "Яблоко", Гудков и Яшин заявили о планах провести свои праймериз, но при этом не готовы принимать участия в праймериз конкурентов из-за несогласия с правилами их проведения.
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