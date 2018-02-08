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Гринпис и мэрия Москвы поспорили о критериях загрязненности воздуха на сайте Мосэкомониторинга
21 мая 2018 г. | Время публикации 13:39 | Последние изменения 15:58
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Гринпис России заявил, что московские власти публикуют на новом сайте "Мосэкомониторинга" некорректные данные о концентрации сероводорода в воздухе, сравнивая концентрацию сероводорода с рекомендациями ВОЗ. В мэрии заявляют, что для оценки влияния сероводорода на здоровье выбран самый жесткий критерий, сообщает РБК.

"Зеленые" считают некорректным параметр показателя сероводорода, указанный на портале мэрии — "некие доли от критерия ВОЗ по качеству атмосферного воздуха для Европы, при котором могут наблюдаться первые признаки воздействия на здоровье — раздражение глаз". Экологи полагают, что этот норматив используется для того, чтобы показатель казался ближе к нулю.Если для других веществ используются установленные в России нормативы ПДК, то показатели сероводорода указаны не в сравнении с ПДК, а с пороговым значением в 0,15 мг/м3.

В пресс-службе департамента природопользования заявили, что на сайте "Мосэкомониторинга" предоставляется информация о концентрации сероводорода в натуральных показателях по сравнению с порогом запаха, который практически совпадает с нормативом, установленным в России. Чиновники уточнили, что организм человека начинает реагировать на сероводород, когда его концентрация в воздухе становится "значительно выше порога запаха". Согласно рекомендациям ВОЗ, такая концентрация составляет 0,15 мг/м3 за сутки, при этом за весь период наблюдений в Москве не было зафиксировано концентраций сероводорода, хотя бы приближающихся к указанному критерию. "Другие критерии для кратковременного воздействия сероводорода в официальных публикациях отсутствуют. Таким образом, на сайте "Мосэкомониторинга" для оценки влияния сероводорода на здоровье был выбран наиболее жесткий критерий ВОЗ", — заключили в пресс-службе.

Другие эксперты полагают, что концентрацию сероводорода действительно корректнее сравнивать с ПДК, поскольку ПДК отражает уровень загрязнения, который вызывает дискомфорт и опасность для здоровья человека. Кроме того, если проба по сероводороду забирается раз в полчаса, то ее лучше сравнивать именно с максимально допустимыми разовыми концентрациями, а не среднесуточными, поскольку показатели меняются с изменением ветра. Ранее активисты также сообщали о недостоверности данных "Мосэкомониторинга": по их словам, средние показатели "закругляют", чтобы все выглядело более-менее прилично, а информация о превышениях ПДК со временем просто исчезает.

Это не первый случай "противостояния" Гринпис и департамента природопользования: в конце января Гринпис России обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и в президентский Совет по правам человека по поводу затянувшейся модернизации сайта. А в феврале "Альянс зеленых" попросил Генпрокуратуру и Счетную палату проверить деятельность ДПиООС.

5 марта около здания департамента природопользования охраны окружающей среды Москвы появился гигантский освежитель воздуха в виде елочки с надписями "Народу от Кульбачевского" и "Это вам вместо сайта mosecom.ru". Руководитель исследовательской программы Гринпис России Василий Яблоков объяснил, что так экологи требуют восстановить работу сайта Мосэкомониторинга и проверить деятельность департамента природопользования. В ответ на это глава департамента Антон Кульбачевский назвал акцию хулиганской и обвинил ее организаторов в самопиаре.
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