"Ведомости" узнали о планах Собянина пойти на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

Мэр Москвы Сергей Собянин, состоящий в партии "Единая Россия"
, пойдет на свои вторые выборы на пост столичного градоначальника, которые состоятся в сентябре 2018 года, самовыдвиженцем. В предыдущий раз политик также выдвигал свою кандидатуру самостоятельно.
О планах Собянина пойти на выборы самовыдвиженцем "Ведомостям"
сообщили два человека, близких к мэрии Москвы, и собеседник, близкий к администрации президента. По словам двух источников, решение обусловлено тем, что личный рейтинг политика выше, нежели рейтинг "Единой России" в столице.
При этом близкий к президентской администрации собеседник напомнил, что в 2013 году Собянин тоже шел на выборы мэра самовыдвиженцем, поэтому и в этот раз принято аналогичное решение. "Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей", - пояснил близкий к мэрии источник.
Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова не стала давать комментариев "Ведомостям" насчет возможного самовыдвижения Собянина. В то же время в "Единой России" сообщили, что партия намерена помогать политику с участием в выборах, в первую очередь - с прохождением муниципального фильтра.
"У нас в руках муниципальный фильтр, серьезный организационный ресурс, с которым никто сравниться не может. В зависимости от тех задач, которые будут стоять, партия будет принимать решение и оказывать всю необходимую помощь. Помощь мэру связана в первую очередь с прохождением муниципального фильтра, дальше будет зависеть от самой кампании – это помощь в сборе подписей, организации встреч", - пояснил изданию руководитель исполкома московского отделения "ЕР" Олег Смолкин.
В апреле этого года Мосгордума приняла поправки
в Избирательный кодекс Москвы, снижающие с 1% до 0,5 % количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в мэры столицы. Таким образом теперь кандидату, не пользующемуся партийной льготой, придется собрать более 36 000 подписей, отмечают "Ведомости". Кроме того, ему придется преодолеть муниципальный фильтр, то есть получить поддержку 6% городских муниципальных депутатов (максимум 116 депутатов от 110 районов Москвы).
В 2013 году Собянин участвовал в выборах мэра Москвы в качестве самовыдвиженца. Тогда ему требовалось собрать подписи не менее 1% от числа зарегистрированных в столице избирателей, то есть более 73 тысяч подписей. Политик значительно превысил этот лимит
.
Выборы мэра должны пройти 9 сентября 2018 года - в единый день голосования. О намерении участвовать в них уже объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин, а также журналист, руководитель некоммерческой
организации "СПИД. Центр" Антон Красовский.
Красовский сообщил о своих планах 21 мая в эфире "Эха Москвы"
. "Само это выдвижение мое с моей точки зрения является уже победой. Потому что пойдите вы найдите еще хоть одного открытого гея, который выдвигался на такую позицию в странах бывшего СНГ. Я абсолютно убежден, что меня не зарегистрируют", - сказал журналист в программе "Особое мнение".