Места для селфи появятся на столичных вокзалах

18 мая 2018 г. Москвичи жалуются на грядущий пропускной режим во время ЧМ-2018

В дни матчей на ряде улиц нельзя будет проехать даже на такси, а пропускной режим будет введен и в Подмосковье, где будут жить игроки. По мнению жителей, это будет способствовать в том числе ухудшению ситуации с парковками.