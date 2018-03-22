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Места для селфи появятся на столичных вокзалах
21 мая 2018 г. | Время публикации 09:16
Рубрики: Общество  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
На девяти столичных вокзалах появятся наклейки зеленого цвета в форме фотоаппаратов и с надписью "Снимать разрешено". Как сообщается на сайте столичной мэрии, наклейки помогут туристам и болельщикам чемпионата мира по футболу подобрать идеальные места для первого фото в Москве.

Лучшие места для фотографий и селфи на всех девяти вокзалах столицы отметят с помощью 180 стикеров диаметром около десяти сантиметров. Небольшие наклейки зеленого цвета в форме фотоаппаратов со смайликами и надписью "Фотографировать разрешено" можно будет увидеть в залах ожидания, бизнес-зонах, перронах и на привокзальных площадях. В среднем на каждом вокзале будет по 20 таких наклеек. Такие же стикеры до конца недели появятся на всех станциях Московского центрального кольца, на 48 платформах железной дороги и в зданиях 13 пересадочных узлов. Всего на МЦК разместят 190 зеленых отметок с лучшими ракурсами для фотографий.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. На всех вокзалах в преддверии ЧМ начнут раздавать туристические карты и справочники, которые помогут иностранцам освоиться в городе. Кроме того, на столичных вокзалах будет изменена навигация: указатели, выполненные в фирменных цветах ОАО "РЖД", будут содержать информацию на русском и английском языках о направлениях движения к основным подразделениям и службам вокзалов, к поездам и выходам в город. Информация на табло также будет сообщаться на русском и английском, а на Ленинградском вокзале - еще и на китайском языке. Также на вокзалах появится временная навигация в виде табличек, подсказывающих дорогу к дополнительным поездам, и информационные пилоны, где можно будет узнать расписание дополнительных поездов.

А на Павелецком, Курском, Белорусском, Киевском, Казанском и Ленинградском вокзалах будут установлены информационные стойки, где туристов сориентируют на вокзале, в городе, дадут справку по маршрутам, в том числе и городского транспорта, при необходимости помогут вызвать такси. Кроме того, в кассовых залах вокзалов будет выделено по два окна, которые будут обслуживать только болельщиков, отправляющихся на бесплатных поездах ЧМ-2018. Также болельщики ЧМ-2018 смогут принять душ и бесплатно посетить санитарные комнаты на вокзалах, предъявив на входе билет на поезд.

Между тем рядовые москвичи опасаются неудобств, связанных с проведением чемпионата: въезд в столицу с 1 июня будет ограничен, а в дни матчей в районе стадионов "Лужники" и "Спартак" будет введен пропускной режим, из-за которого нельзя будет проехать даже на такси. Пропускной режим будет введен и в Подмосковье, где будут жить участники чемпионата.

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