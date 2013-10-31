NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
21
мая
pda
Поиск
Архив

В школе в Ступино обвалился потолок спустя год после капремонта
21 мая 2018 г. | Время публикации 14:15 | Последние изменения 15:53
Рубрики: Происшествия  
 
Николай Кузнецов / ВКонтакте
В средней школе номер 2 города Ступино во время урока обвалился потолок. Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" депутат Совета депутатов округа Ступино Николай Кузнецов, инцидент произошел в школе, где в феврале 2017 года был завершен капитальный ремонт. На его проведение было потрачено более 30 миллионов рублей.

Кузнецов отметил, что направит депутатские обращения губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину для привлечения к уголовной ответственности подрядчиков, осуществивших работы ненадлежащего качества, и руководства школы и должностных лиц, участвовавших в приемке этих работ. "Ситуация со ступинскими школами стала недопустимой: то посреди зимы дети без отопления, то потолки обваливаются в только что "капитально отремонтированной" школе", - написал Кузнецов. О пострадавших не сообщается.



Похожий случай произошел в 2013 году в поселке Щапово Новой Москвы: родители учеников школы N 2085 обвинили администрацию в том, что при строительстве нового корпуса школы использовались токсичные стройматериалы с повышенным содержанием аммиака и фенола, из-за которых у детей появились головные боли, рвота и тошнота. Одна из официальных экспертиз подтвердила, что содержание аммиака действительно повышено, однако повторная экспертиза никакого превышения не выявила.

Пристройку к школе все же отгородили, а директора школы Елену Боброву, которая сама была инициатором проверок и требовала разобраться в проблеме, отстранили от должности. Ситуация бурно обсуждалась в соцсетях, родители обвиняли Боброву в бездействии. А вскоре директор пропала и была объявлена в розыск. 30 октября Боброву нашли в реке, находящейся в четырех километрах от Щапово.

Впоследствии сообщалось, что местные власти решили снести второй этаж одного из корпусов, а затем снова провести замеры. В департамента строительства отмечают, что превышения уровня аммиака в воздухе и бетонных блоках корпуса были "незначительными", и полностью сносить здание пока не планируется. Если же замеры после сноса второго этажа покажут хорошие результаты, этаж будет построен заново. По информации ведомства, ошибку в превышении уровня токсичных веществ при строительстве здания допустил инвестор.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Ядовитую" школу в "новой Москве" могут снести
29 апреля 2014 г.
"Ядовитую" школу в "новой Москве" могут снести
Устранить последствия "ядовитого ремонта", после которого в здании было обнаружено повышенное содержание аммиака и фенола, так и не удалось. Пока решено снести второй этаж одного из корпусов и снова провести замеры.
31 октября 2013 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
21.05.2018   20:28
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 21 мая 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>