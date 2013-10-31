В школе в Ступино обвалился потолок спустя год после капремонта

29 апреля 2014 г. "Ядовитую" школу в "новой Москве" могут снести

Устранить последствия "ядовитого ремонта", после которого в здании было обнаружено повышенное содержание аммиака и фенола, так и не удалось. Пока решено снести второй этаж одного из корпусов и снова провести замеры.