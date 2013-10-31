В школе в Ступино обвалился потолок спустя год после капремонта

В средней школе номер 2 города Ступино во время урока обвалился потолок. Как сообщил на своей странице "ВКонтакте"
депутат Совета депутатов округа Ступино Николай Кузнецов, инцидент произошел в школе, где в феврале 2017 года был завершен капитальный ремонт. На его проведение было потрачено более 30 миллионов рублей.
Кузнецов отметил, что направит депутатские обращения губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину для привлечения к уголовной ответственности подрядчиков, осуществивших работы ненадлежащего качества, и руководства школы и должностных лиц, участвовавших в приемке этих работ. "Ситуация со ступинскими школами стала недопустимой: то посреди зимы дети без отопления, то потолки обваливаются в только что "капитально отремонтированной" школе", - написал Кузнецов. О пострадавших не сообщается.
Похожий случай произошел в 2013 году в поселке Щапово Новой Москвы: родители учеников школы N 2085 обвинили администрацию в том, что при строительстве нового корпуса школы использовались токсичные стройматериалы с повышенным содержанием аммиака и фенола, из-за которых у детей появились головные боли, рвота и тошнота. Одна из официальных экспертиз подтвердила, что содержание аммиака действительно повышено, однако повторная экспертиза никакого превышения не выявила.
Пристройку к школе все же отгородили, а директора школы Елену Боброву, которая сама была инициатором проверок и требовала разобраться в проблеме, отстранили от должности. Ситуация бурно обсуждалась в соцсетях, родители обвиняли Боброву в бездействии. А вскоре директор пропала и была объявлена в розыск. 30 октября Боброву нашли в реке
, находящейся в четырех километрах от Щапово.
Впоследствии сообщалось, что местные власти решили снести второй этаж
одного из корпусов, а затем снова провести замеры. В департамента строительства отмечают, что превышения уровня аммиака в воздухе и бетонных блоках корпуса были "незначительными", и полностью сносить здание пока не планируется. Если же замеры после сноса второго этажа покажут хорошие результаты, этаж будет построен заново. По информации ведомства, ошибку в превышении уровня токсичных веществ при строительстве здания допустил инвестор.