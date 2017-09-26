NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
21
мая
pda
Поиск
Архив

Москвичам покажут световые шоу о футболе на фасаде "Манежа" с 1 по 10 июня
21 мая 2018 г. | Время публикации 11:00
Рубрики: Развлечения  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Цикл световых шоу, посвященный чемпионату мира по футболу, покажут на фасаде Центрального выставочного зала "Манеж". Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, посмотреть 3D-фильмы на футбольную тему можно будет каждый вечер с 1 по 10 июня с 21:30 до 23:00.

Отмечается, что световое шоу откроется видом ночного поля с зеленеющей травой. Затем в небе загорится звезда, которая превратится в футбольный мяч и даст старт игре. Кроме того, зрители также увидят официальный талисман мирового первенства - волка Забиваку, а в определенный момент весь фасад "Манежа" превратится в карточный домик, на каждой из карт которого будут изображены футболисты разных сборных.

Кроме того, в световом шоу задействуют и узнаваемые символы стран и континентов, где футбол пользуется особенной популярностью: гигантский золотой бык - символ Испании - сразится на корриде с мячом вместо тореадора. В финале светового шоу на фасаде появится логотип чемпионата мира - кубок с мячом на фоне красного полотна.

Разного рода световые шоу к торжественным датам в столице не редкость, однако порой они оборачиваются скандалом. Так, в прошлом году в рамках фестиваля "Круг света" на здании Большого театра проецировался рекламный ролик сериала "Физрук". Блогеры посчитали неуместным размещение подобного ролика на стенах одного из самых значительных в мире театров, назвав ситуацию "дном" и посоветовав "ожидать новый быдлобалет вслед за сериалом". В Большом театре заявили, что не могут влиять на фестиваль "Круг света" и на то, что показывается на здании. В департаменте спорта и туризма, который выступает организатором фестиваля "Круг света", ситуацию не прокомментировали.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвичей возмутила видеореклама сериала "Физрук" на фасаде Большого театра
26 сентября 2017 г.
Москвичей возмутила видеореклама сериала "Физрук" на фасаде Большого театра
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на фестивале "Круг света" на фасад Большого театра проецировалась реклама сериала "Физрук", которую многие сочли неуместной. Комментаторы предлагают "ожидать новый быдлобалет".

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
21.05.2018   20:28
4
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 21 мая 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>