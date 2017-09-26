Москвичам покажут световые шоу о футболе на фасаде "Манежа" с 1 по 10 июня

Цикл световых шоу, посвященный чемпионату мира по футболу, покажут на фасаде Центрального выставочного зала "Манеж". Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы
, посмотреть 3D-фильмы на футбольную тему можно будет каждый вечер с 1 по 10 июня с 21:30 до 23:00.
Отмечается, что световое шоу откроется видом ночного поля с зеленеющей травой. Затем в небе загорится звезда, которая превратится в футбольный мяч и даст старт игре. Кроме того, зрители также увидят официальный талисман мирового первенства - волка Забиваку, а в определенный момент весь фасад "Манежа" превратится в карточный домик, на каждой из карт которого будут изображены футболисты разных сборных.
Кроме того, в световом шоу задействуют и узнаваемые символы стран и континентов, где футбол пользуется особенной популярностью: гигантский золотой бык - символ Испании - сразится на корриде с мячом вместо тореадора. В финале светового шоу на фасаде появится логотип чемпионата мира - кубок с мячом на фоне красного полотна.
Разного рода световые шоу к торжественным датам в столице не редкость, однако порой они оборачиваются скандалом. Так, в прошлом году в рамках фестиваля "Круг света" на здании Большого театра проецировался рекламный ролик сериала "Физрук"
. Блогеры посчитали неуместным размещение подобного ролика на стенах одного из самых значительных в мире театров, назвав ситуацию "дном" и посоветовав "ожидать новый быдлобалет вслед за сериалом". В Большом театре заявили, что не могут влиять на фестиваль "Круг света" и на то, что показывается на здании. В департаменте спорта и туризма, который выступает организатором фестиваля "Круг света", ситуацию не прокомментировали.