Москвичам покажут световые шоу о футболе на фасаде "Манежа" с 1 по 10 июня

26 сентября 2017 г. Москвичей возмутила видеореклама сериала "Физрук" на фасаде Большого театра

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на фестивале "Круг света" на фасад Большого театра проецировалась реклама сериала "Физрук", которую многие сочли неуместной. Комментаторы предлагают "ожидать новый быдлобалет".