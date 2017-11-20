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МГУ закупил билеты на концерты Лепса и Сары Брайтман на полмиллиона рублей
21 ноября 2017 г. | Время публикации 18:53
Рубрики: Общество  
 
Григорий Лепс | Global Look Press
Московский государственный университет закупил билеты на ноябрьские концерты в "Крокус Сити Холле" на сумму в 500 тысяч рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию на сайте госзакупок. В пресс-службе МГУ заявили, что деньги на подобные мероприятия предусмотрены законом "Об образовании", а потому приобретение билетов является "целевым расходованием".

Как отмечает агентство, в общей сложности университет выкупил 40 билетов на концерт Григория Лепса "Ты что такой серьезный", 50 билетов на выступление "Наутилуса Помпилиуса", а также на выступление группы IOWA (37 билетов), рэпера LOne (41 билет), концерт Queen Classic (20 билетов) и шоу британской певицы Сары Брайтман (17 билетов).

В МГУ рассказали, что университетам ежегодно выделяются деньги в размере двух месячных стипендиальных фондов для организации культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы со студентами. Как ими лучше распорядиться, решают студенческие советы с руководителями факультетов, подчеркнули в университете.

"Решения о конкретных мероприятиях, приоритетах и направлениях расходования принимается студенческими советами и руководителями факультетов и, если они соответствуют законодательству, направляются на исполнение в установленном законом порядке. Приобретение билетов в театры и на концерты является целевым расходованием, а решение по их выбору принято студентами факультета", - заявили в МГУ.
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