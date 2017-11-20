В Госдуме поддержали передачу Москве части полномочий по делам о нарушениях ПДД

5 апреля 2017 г. Московские власти и полиция смогут выписывать штрафы по "неработающим" статьям КоАП

Речь идет о статьях городского кодекса, которые годами никем не администрировались: выгул животных, шумные ночные работы, попрошайничество и другие. Для контроля за соблюдением этих норм в столице может появиться новая инспекция.