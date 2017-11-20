В Госдуме поддержали передачу Москве части полномочий по делам о нарушениях ПДД

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству во вторник, 21 ноября, рекомендовал к принятию в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает передачу части полномочий по рассмотрению дел об административных нарушениях в области дорожного движения столичному правительству, сообщает агентство "Москва"
.
Законопроект предполагает поправки в статью 23.79 Кодекса об административных нарушениях (КоАП), позволяя московским властям привлекать к ответственности граждан за правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП ("Административные правонарушения в области дорожного движения"), если данное нарушение было зафиксировано техническими средствами, имеющими функции фото- и видеозаписи.
Как отмечает агентство, предполагается передача полномочий по назначению штрафов более чем за 30 нарушений ПДД. Среди них, в том числе, могут быть такие нарушения, как проезд на красный свет и превышение скорости. В настоящий момент такая возможность у мэрии предусмотрена только за неправильную парковку.
ТАСС напоминает, что против принятия этого законопроекта в предыдущем созыве Госдумы выступал зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, который указывал на недостаточную проработку предложенных норм. Однако в конце октября первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов на совещании у главы кабмина Дмитрия Медведева призвал быстрее принять этот законопроект.
Отметим, что столичные чиновники уже давно пытаются
заполучить право выписывать штрафы по ряду статей городского КоАП. Так, в апреле глава департамента региональной безопасности Владимир Черников заявил, что мэрия надеется получить такие полномочия по более чем 20 "ключевым статьям", за которыми сегодня нет достаточного контроля со стороны МВД.
СМИ предполагали, что для администрирования статей в городе может появиться новая специальная структура. Именно так произошло в 2013 году, когда мэрия получила право штрафовать за нарушение правил парковки. Для этого были созданы специальные ведомства: ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" и Московская административная инспекция. Отметим, что законность штрафов от сотрудников этих структур оспаривалась
даже Генпрокуратурой РФ, но это в итоге ни к чем не привело.