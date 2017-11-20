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Блогер: захламившую станции метро рекламу уберут на этой неделе
21 ноября 2017 г. | Время публикации 16:59 | Последние изменения 17:02
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Чрезмерное количество рекламы на некоторых станциях столичного метрополитена - это техническая ошибка, которая произошла по вине подрядчика, сообщил блогер Илья Варламов со ссылкой на источник в мэрии Москвы. По его словам, рекламные конструкции должны демонтировать на этой неделе, однако пока не понятно, на каких именно станциях и в каком объеме будет производиться демонтаж.

В настоящий момент хуже всего с рекламой дела обстоят на станции метро "Комсомольская", вход и выход с которой буквально заполонил визуальный мусор. "В принципе реклама на транспорте явление обычное. В умеренном количестве она не снижает привлекательность транспорта и не отражается на бренде. Но, блин, нужно же знать границы и хоть немного относиться с уважением к наследию", - возмутился блогер Аркадий Гершман.

По мнению Гершмана, столичный метрополитен в принципе не отличается заботой об архитектуре, но самоклеящиеся плакаты - "это новый уровень бытового варварства". В социальных сетях же москвичи выкладывают фотографии рекламного беспредела на других станциях подземки. Так, например, сейчас выглядит станция "Менделеевская":



Напомним, в прошлом году столичный метрополитен заключил контракт на размещение рекламы стоимостью более 22 миллиардов рублей с фирмой "Трейд Компани". В соглашении говорилось, что реклама будет размещена в 3,6 тысячи вагонов на площади 48 тысяч квадратных метров, снаружи вагонов - 160 единиц на площади 7 тысяч квадратных метров, на входных дверях вестибюлей, турникетах, балюстрадах эскалаторов, колоннах, полу, потолке, стенах, а также на 6,3 тысячи квадратных метров эскалаторного оборудования.

"Трейд Компани" пришла на смену компании "Авто Селл". Бывший оператор рекламы в метро принес подземке прибыль в размере 11 миллиардов рублей, однако в апреле 2015 года компания перестала платить. Вскоре после этого метрополитен в одностороннем порядке расторг контракт, а из метро исчезла вся реклама. "Авто Селл" пытался сопротивляться и выдвинул встречные претензии, заявив, что не получил обещанного объема рекламных площадей, однако суд иск не удовлетворил.
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