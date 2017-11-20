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Междугородный автобус с 47 пассажирами опрокинулся в кювет после ДТП в Подмосковье
21 ноября 2017 г. | Время публикации 12:04
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
 
МЧС России
Рейсовый автобус Ростов-на-Дону - Москва опрокинулся в кювет на трассе "Дон" в Домодедовском районе Подмосковья. Три человека госпитализированы, 20 обратились за медицинской помощью на месте, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. Всего в автобусе находились 47 человек.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, задев скользкую обочину. ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья, сообщает о пятерых пострадавших, четверо из них в состоянии средней тяжести. Позже агентство со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что число пострадавших возросло до 11 человек. Трое госпитализированы, восьмерым оказали помощь амбулаторно.

На сайте госкомпании "Автодор", в управлении которой находится дорога М-4 "Дон", сообщается, что коммерческий автобус столкнулся с автомобилями Ford и Mitsubishi, пробил металлический барьер и съехал в кювет. "По предварительной версии, водитель автобуса заснул. На момент ДТП осадков не было, температура воздуха +1, температура покрытия +1", - говорится в материале. Автобус уже достали из кювета. Пассажиров, которые не пострадали, отправили в Москву другим автобусом.
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Вторник, 21 ноября 2017 г. // Последняя новость 12:04
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